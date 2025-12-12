विज्ञापन
गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं? गुस्सा आने पर क्या खाना चाहिए?

Foods To Control Anger: यहां जानें दिमाग में ‘हैप्पी’ हार्मोन यानी सेरोटोनिन को बढ़ाने वाले कौन से हैं वो फूड्स?

तुरंत गुस्सा शांत करने के लिए क्या करें?

Foods To Control Anger: क्या आपको भी बार-बार गुस्सा आता है? छोटी-छोटी बातों पर मन में कड़वाहट आ जाती है? अगर हां? तो जान लें आपकी यह आदत आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकती है. इसलिए आज हम आपको इस स्टोरी में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें खाकर आप गुस्से पर कंट्रोल ला सकते हैं. यहां जानें दिमाग में ‘हैप्पी' हार्मोन यानी सेरोटोनिन को बढ़ाने वाले कौन से हैं वो फूड्स?

गुस्सा आने पर क्या करना चाहिए?

केला: केले में ट्रिप्टोफैन, विटामिन बी6 और पोटैशियम पाया जाता है, जो दिमाग में सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है. अगर आप केला खाते हैं तो मन को शांत रखकर चिड़चिड़ापन कम कर सकते हैं, जिससे गुस्सा जल्दी नहीं आता.  सुबह या शाम एक केला खाना मूड बैलेंस करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है. 

बादाम: बादाम मैग्नीशियम, विटामिन ई और हेल्दी फैट से भरपूर है, जो तनाव को कम करने और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से भीगे बादाम खाने से गुस्सा काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

दही: दही न सिर्फ पेट को ठीक रखता है, बल्कि दिमाग को भी शांत रखता है. इसमें पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स मेंटल हेल्थ को  बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. जब पेट ठीक रहता है, तब दिमाग भी संतुलित रहता है. नियमित रूप से दही खाना गुस्से को शांत करने में मदद कर सकता है.

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट्स और मैग्नीशियम से भरपूर है जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं. यह दिमाग में एंडोर्फिन नामक ‘फील गुड' हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिससे मन हल्का और खुश महसूस करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

