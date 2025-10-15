विज्ञापन
हर बात पर चिढ़ जाते हैं? गुस्सा आता है बेकाबू? तो आज से ही अपनी डाइट में शामिल करें ये 7 फूड्स

Foods to Reduce Anger: गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन या एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि आपका खानपान भी बहुत ड़ी भूमिका निभाता है. कुछ खास फूड्स ऐसे होते हैं जो दिमाग को शांत रखते हैं.

Calming Foods for Stress: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गुस्सा आना आम बात हो गई है. ट्रैफिक, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझन और सोशल मीडिया का शोर, सब मिलकर हमारे दिमाग को थका देते हैं. ऐसे में छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाना या गुस्सा होना कोई हैरानी की बात नहीं. लेकिन अगर ये गुस्सा रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन या एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि आपका खानपान भी बहुत अहम भूमिका निभाता है. कुछ खास फूड्स ऐसे होते हैं जो दिमाग को शांत करने वाले हार्मोन रिलीज करते हैं और मूड को बैलेंस रखते हैं.

7 फूड्स के बारे में जो गुस्से को काबू में रखने में मददगार हैं:

1. हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, ब्रोकली, केल)

इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो तनाव और चिड़चिड़ापन को कम करने में मदद करता है. मैग्नीशियम की कमी से मूड स्विंग्स और गुस्सा बढ़ सकता है. पालक का सूप, ब्रोकली की सब्जी या केल का सलाद खाएं.

2. डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एंडोर्फिन यानी खुशी वाले हार्मोन को रिलीज करते हैं. इससे मूड अच्छा होता है और गुस्सा कम होता है. सीमित मात्रा में ही खाएं, ज्यादा नहीं.

3. ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले फूड्स

ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं और इंफ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे मूड स्थिर रहता है. अखरोट स्नैक में, अलसी के बीज स्मूदी में, मछली हफ्ते में 2 बार खाएं.

4. केला

केले में विटामिन B6 और ट्रिप्टोफैन होता है, जो सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है. यह हार्मोन मूड को शांत करता है. सुबह नाश्ते में या शाम को स्नैक के तौर पर.

5. दही और फर्मेंटेड फूड्स

गट हेल्थ और दिमाग का गहरा संबंध होता है. दही जैसे प्रोबायोटिक फूड्स गट बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है. लंच या डिनर में एक कटोरी दही खाएं.

6. बीज और नट्स

इनमें जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं जो दिमाग को शांत रखने में मदद करते हैं. बीज और नट्स को मिक्स करके स्नैक में या सलाद पर छिड़क कर खा सकते हैं.

7. कैमोमाइल या ग्रीन टी

इन हर्बल टीज़ में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-एंग्जायटी गुण होते हैं जो दिमाग को रिलैक्स करते हैं. दिन में 1–2 बार, खासकर शाम को जरूर सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

