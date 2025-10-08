रात को सोने से पहले खाएं ये चीज, स्ट्रेस होगा गायब, नींद आएगी गहरी और जल्दी

Neend Na Aaye to Kya Kare: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव (Stress) और नींद की कमी (Insomnia) आम समस्या बन गई है. मोबाइल, काम का दबाव, रिश्तों की उलझन और खानपान की गड़बड़ी, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को इतना थका देते हैं कि रात को सोना भी एक चुनौती बन जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ खास चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप रात को सोने से पहले खाएं, तो आपका तनाव कम हो सकता है और नींद जल्दी व गहरी आ सकती है? ये कोई दवा नहीं, बल्कि आपकी रसोई में मौजूद आसान और नेचुरल चीजें हैं. आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में जो रात को खाने से दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस दूर होता है और नींद अच्छी आती है.

अच्छी नींद के लिए सोने से पहले क्या खाएं-पिएं? (What to Eat And Drink Before Bed For a Good Sleep?)

1. गर्म दूध दिमाग को देता है आराम

गर्म दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन को एक्टिव करता है. ये हार्मोन नींद लाने में मदद करते हैं. दूध में कैल्शियम भी होता है जो दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस कम करता है. रात को सोने से 30 मिनट पहले एक गिलास गर्म दूध पिएं. चाहें तो इसमें एक चुटकी दालचीनी या थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं.

ये भी पढ़ें: दूध में हल्दी नहीं, एक चुटकी दालचीनी मिलाकर पिएं, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

2. केला नेचुरल स्लीप बूस्टर है

केले में मैग्नीशियम और पोटैशियम होता है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और दिमाग को शांत करता है. साथ ही इसमें ट्रिप्टोफैन भी होता है जो नींद लाने में मदद करता है. रात को सोने से पहले एक केला खाएं या दूध में मिलाकर स्मूदी बनाएं.

3. बादाम स्ट्रेस को करता है कम

बादाम में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं जो तनाव को कम करते हैं और नींद को बेहतर बनाते हैं। यह दिमाग को पोषण देता है और हार्मोन बैलेंस करता है. रात को 5-6 भीगे हुए बादाम खाएं या गर्म दूध में मिलाकर पिएं.

4. शहद भी फायदेमंद

शहद ब्लड शुगर को बैलेंस करता है और दिमाग को सेरोटोनिन रिलीज करने में मदद करता है. इससे मूड अच्छा होता है और नींद जल्दी आती है. गर्म दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर शोने से पहले पिएं.

ये भी पढ़ें: कौन सी चीजें खाने से बालों का झड़ना रुक सकता है? यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

5. तुलसी की पत्तियां मानसिक शांति का स्रोत

तुलसी में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-स्ट्रेस गुण होते हैं. यह दिमाग को शांत करती है और चिंता को दूर करती है. तुलसी की 4–5 पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर चाय बनाएं और रात को सोने से पहले पिएं.

6. चिया सीड्स नींद और मूड दोनों के लिए फायदेमंद

चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड और ट्रिप्टोफैन होता है जो नींद को बेहतर बनाता है. यह दिमाग को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस को कम करता है. चिया सीड्स को रातभर पानी में भिगो दें और सोने से पहले दूध या दही में मिलाकर खाएं.

इन बातों को रखें ध्यान:

इन चीजों को सोने से 30–60 मिनट पहले लें ताकि शरीर इन्हें अच्छे से पचा सके.

बहुत ज्यादा मात्रा न लें, वरना पेट भारी हो सकता है.

नींद के लिए मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं.

सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग या ध्यान करें.

नींद और तनाव का सीधा संबंध हमारे खानपान से होता है. अगर आप सही चीजें सही समय पर खाते हैं, तो दिमाग शांत रहता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं और नींद जल्दी आती है.

दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)