आपकी मेंटल हेल्थ का पासवर्ड है माइक्रोबायोम, गट हेल्थ को ट्रैक करके डिप्रेशन और एंग्जायटी को करें मैनेज

How Gut Health Affects Mental Health: हमारे पेट में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है. ये नन्हे जीव सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करते, बल्कि मूड, सोचने की क्षमता और इमोशनल बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं. आइए जानते हैं गट और ब्रेन का कनेक्शन.

How Gut Health Affects Mental Health: जब भी हम डिप्रेशन, एंग्जायटी या स्ट्रेस की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान दिमाग, हार्मोन या लाइफस्टाइल पर जाता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मानसिक स्थिति का गहरा संबंध आपके पेट से भी हो सकता है? जी हां, हाल की रिसर्च और हेल्थ ट्रेंड्स बता रहे हैं कि गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत आपकी मेंटल हेल्थ को सीधे प्रभावित करती है. हमारे पेट में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है. ये नन्हे जीव सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करते, बल्कि मूड, सोचने की क्षमता और इमोशनल बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं. अब लोग गट हेल्थ को ट्रैक करके डिप्रेशन और एंग्जायटी को मैनेज करने लगे हैं. आइए जानते हैं कैसे.

गट और दिमाग का कनेक्शन क्या है?- (What is the Connection Between the Gut And Brain?)

  • हमारे गट और ब्रेन के बीच एक खास नेटवर्क होता है जिसे गट-ब्रेन एक्सिस कहते हैं.
  • माइक्रोबायोम से निकलने वाले केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन मूड को प्रभावित करते हैं.
  • लगभग 90 प्रतिशत सेरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन कहलाता है, गट में ही बनता है.
  • इसका मतलब ये हुआ कि अगर गट हेल्थ खराब है, तो मूड स्विंग्स, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

गट हेल्थ को कैसे ट्रैक कर रहे हैं लोग?

गट हेल्थ ऐप्स और टेस्टिंग किट्स: अब ऐसे डिजिटल टूल्स आ गए हैं जो आपकी माइक्रोबायोम प्रोफाइल बताते हैं.
फूड डायरी और एलिमिनेशन डाइट: लोग अब नोट करते हैं कि कौन-सा खाना खाने से मूड बेहतर होता है या पेट खराब होता है.
प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स: ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और गट को बैलेंस में रखते हैं.

गट हेल्थ सुधारने के आसान तरीके- (Easy Ways to Improve Gut Health)

  • प्रोबायोटिक फूड्स: दही, कांजी, अचार अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं.
  • फाइबर फूड्स: फल, सब्जियां, साबुत अनाज गट की सफाई और बैलेंस करते हैं.
  • प्रोसेस्ड फूड और शुगर कम करें: इससे बैड बैक्टीरिया कम होते हैं.
  • स्ट्रेस कम करें: योग, मेडिटेशन गट-ब्रेन एक्सिस मजबूत होता है.

गट हेल्थ खराब होने के संकेत- (Signs of Poor Gut Health)

  • बार-बार पेट खराब होना
  • गैस, अपच और ब्लोटिंग
  • मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन
  • नींद की कमी और थकान
  • बार-बार एंग्जायटी महसूस होना

माइक्रोबायोम: आपके मूड का गुप्त मैनेजर

गट हेल्थ अब सिर्फ पाचन का मामला नहीं रहा, बल्कि यह आपकी मानसिक सेहत का भी आधार बन चुका है. अगर आप बार-बार थकान, उदासी या बेचैनी महसूस करते हैं, तो सिर्फ दिमाग नहीं, पेट की तरफ भी ध्यान दें.

