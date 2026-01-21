साल में सिर्फ 3 से 4 महीने मिलती है ये सब्जी, कई बीमारियों का है काल, जानें इसके फायदे और नुकसान

Green Chickpeas Benefits And Side Effects: चने को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हरे चने को सेहत का खजाना कहा जाता है. हरे चने जिसे छोलिया भी कहा जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, B-कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, आयरन और पोटैशियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. हरे चने कि बात करें तो ये साल में सिर्फ 3-4 महीने ही मिलता है. तो चलिए जानते हैं हरे चने के फायदे और नुकसान.

हरा चना खाने के फायदे- (Hara Chana Khane Ke Fayde)

1. दिल- (Heart Diseases)

हरे चने में मैग्नीशियम और पोटैशियम की अधिक मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर(Blood Pressure) को कंट्रोल करने में मददगार है. यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने और धमनियों में ब्लॉकेज को रोकता है. इसके सेवन से दिल को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

2. एनीमिया- (Anemia)

खून की कमी भारतीय महिलाओं और बच्चों में खासकर देखी जाती है. आज के समय में एनीमिया एक आम समस्या में से एक है. अगर आप भी खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो हरे चने को डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

3. डायबिटीज- (Diabetes)

हरे चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) बहुत कम होता है, जिसका अर्थ है कि यह ब्लड शुगर के लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाता. इसमें मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रह सकता है.

4. पाचन तंत्र- (Digestive Issues)

कब्ज और अपच जैसी समस्याओं के लिए हरा चना रामबाण है. इसमें मौजूद हाई फाइबर मल त्याग को आसान बनाने और आंतों की सफाई करने में मददगार है.

हरा चना खाने के नुकसान- (Hara Chana Khane Ke Nuksan)

1. पेट दर्द-

हरे चने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा खाने पर पेट फूलना, गैस, पेट में ऐंठन और दर्द का कारण बन सकती है.

2. एलर्जी-

कुछ लोगों को हरे चने से एलर्जी होती है, जिससे मतली, उल्टी, खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो आप इसके सेवन से बचें.

3. यूरिक एसिड-

चने में प्यूरीन होता है, जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है. अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, तो इसे अधिक खाने से बचें.

कैसे करें हरे चने का सेवन- (How To Eat Green Gram)

1. सलाद- उबले हुए हरे चने में प्याज, टमाटर और नींबू का रस और काला नमक मिलाकर हेल्दी और टेस्टी सलाद बनाकर खा सकते हैं.

2. सब्जी- हरे चने की सब्जी बना सकते हैं. इसे आलू टमाटर के साथ बना सकते हैं. या इसका निमोना बना सकते हैं.

3. हल्का भूनकर- अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं, तो कम तेल में भूनकर हरे चने को ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं.

