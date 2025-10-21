विज्ञापन
Annakut Prasad Kaise Banate Hain: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं अन्नकूट के प्रसाद की रेसिपी क्या है?

Govardhan Puja Bhog Recipe: घर बैठे पाएं भंडारे जैसा स्वाद, अन्नकूट प्रसाद रेसिपी
What is the prasad for Govardhan Puja?

Annakut Prasad Kaise Banate Hain: दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल 22 अक्टूबर को ये पूजा मनाई जाएगी. बता दें, इस दिन गाय के गोबर से भगवान श्रीकृष्ण का चित्र बनाया जाता है और विधि-विधान से पूजा की जाती है. मान्यता के अनुसार इस दिन श्रीकृष्ण जी को अन्नकूट के प्रसाद का भोग लगाया जाता है. आज हम आपको इस स्टोरी में अन्नकूट के प्रसाद बनाने के लिए एक ऐसी आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, जो घर बैठे ही भंडारे वाला स्वाद देगी. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं अन्नकूट के प्रसाद की रेसिपी क्या है?

अन्नकूट का प्रसाद कैसे बनाया जाता है?

सामग्री

  • घी
  • आलू
  • गाजर
  • बैंगन
  • गोभी
  • बीन्स
  • मटर
  • कद्दू
  • मूली
  • हरी मिर्च
  • धनिया पाउडर
  • अदरक
  • जीरा
  • टमाटर
  • हींग
  • हल्दी
  • गरम मसाला
  • नमक

बनाने की विधि:

सबसे पहले सारी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर बड़े टुकड़ों में काट लें. अब एक बड़ा बर्तन लें. इसमें सबसे पहले घी डालें, फिर हींग और जीरा डालकर तड़कने दें. अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालकर थोड़ा पका लें, जैसे ही लगे टमाटर अच्छी तरह पक गया है, इसमें हल्दी और धनिया पाउडर डालकर 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लें. अब इस पेस्ट में सारी सब्जियां डालें और नमक मिलकर अच्छी तरह मिला लें और ढक दें. इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. जब सारी सब्जियां अच्छी तरह पक जाएं, तो गरम मसाला और थोड़ा अमचूर डालकर मिला लें. बस, आपका अन्नकूट का प्रसाद तैयार है.

