इडली लगती है बोरिंग तो ट्राई कीजिए ग्रिल्ड इडली, नोट कीजिए बेहद आसान रेसिपी

इडली एक साउथ इंडियन डिश है जिसे पूरे भारत में खाया और पसंद किया जाता है. लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इसे और भी मज़ेदार बनाने का एक तरीका है? एक ऐसा नया तरीका जो इस क्लासिक डिश को एक पार्टी स्नैक बना देगा जिसकी हर कोई तारीफ करेगा. हाल ही में मास्टरशेफ अरुणा विजय द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई यह रेसिपी सिंपल होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं इस इडली को.

क्या ग्रिल्ड इडली हेल्दी होती हैं- Are Grilled Idlis Healthy?

इडली भाप में पकाई जाती है, इसलिए यह एक हेल्दी ऑप्शन है. पोडी और थोड़े से तेल या घी के साथ ग्रिल करने पर, यह पौष्टिक तो रहती ही है, साथ ही इसका स्वाद भी बढ़ जाता है. लाइट इडली के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें.

किस चीज के साथ सर्व करें ग्रिल्ड इडली- What To Serve With Grilled Idlis?

ग्रिल्ड इडली नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के पेयर कर सकते हैं. आप इन्हें दही की ठंडी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं.

क्या आप घर पर ग्रिल या बारबेक्यू के बिना इडली बना सकते हैं? Can You Make Grilled Idlis At Home Without A Grill Or Barbecue?

घर पर ग्रिल या बारबेक्यू के बिना इडली बना सकते हैं. आपको किसी महंगे उपकरण की ज़रूरत नहीं है. स्मोकी और लाइट बर्न कलर के लिए बस खुली आंच या अपने साधारण गैस स्टोव का इस्तेमाल करें. ग्रिल पैन भी बढ़िया काम करता है, बस इडली को बराबर पकाने के लिए सींकों को घुमाते रहें.

घर पर ग्रील्ड इडली कैसे बनाएं- How To Make Grilled Idlis At Home |

इन ग्रील्ड इडली में दो स्वादिष्ट वैरायटी हैं- करी पत्ता पोडी इडली और क्लासिक इडली पोडी इडली, जिन्हें ग्रिल करके एकदम परफेक्ट बनाया जाता है. इन्हें बनाने का तरीका यहां देखें:

पोडी शब्द क्या है-

पोडी (Podi) मुख्य रूप से साउथ इंडियन भाषाओं (तमिल, तेलुगु) में "पाउडर" या "चूर्ण" के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जो कई सूखे मसालों, दालों और हर्ब को पीसकर बनाया जाता है और इडली, डोसा, चावल के साथ घी या तेल मिलाकर खाया जाता है.

पोडी के लिए करी पत्ता-

सबसे पहले सभी सामग्री को सूखा भून लें जब तक कि दालें सुनहरे भूरे रंग की न हो जाएं और करी पत्ते कुरकुरे होकर अपनी मनमोहक खुशबू न छोड़ने लगें. ठंडा होने पर, सभी सामग्री को बारीक, पाउडर में पीस लें और एक छलनी से छान लें ताकि एकदम चिकना पाउडर बन सके.

इडली पोडी-

हर सामग्री को अलग-अलग भून लें. ताकि इसका अलग फ्लेवर आए. जब वे सुगंधित और हल्के भुन जाएं, तो उन्हें पाउडर में पीस लें और छान लें.

दो अलग-अलग कटोरियों में, करी पत्ता और इडली की पोडी को तेल की अच्छी मात्रा के साथ मिलाएं. इस मसाले को इडली पर अच्छी तरह कोट करें. मिनी इडली को पोडी के मिश्रण में तब तक मिलाएं जब तक वे अच्छे से मसाले में कोट न हो जाएं. मसालेदार इडली को सींकों में लगाएं. इन्हें खुली आंच पर या बारबेक्यू पर, लगातार पलटते हुए, तब तक ग्रिल करें जब तक कि इन पर निशान न पड़ जाएं और खुशबू न आने लगे. गरमागरम सर्व करें और देखें कि ये पल भर में कैसे गायब हो जाती हैं!

परफेक्ट ग्रिल्ड इडली बनाने के टिप्स- (Tips To Make Perfect Grilled Idlis)

अच्छी मात्रा में तेल लगाएं- पोडी को इडली के साथ मिलाते समय तेल का भरपूर इस्तेमाल करें. इससे मसाले अच्छे से चिपक जाते हैं और स्वाद भी बढ़ जाता है. आंच पर पकाएं- स्मोकी खुशबू और कुरकुरेपन के लिए, इडली को खुली आंच या गैस स्टोव पर ग्रिल करें और बार-बार पलटते रहें. स्टोर स्मार्टली- दोनों पोडी को एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि उनकी ताजगी और कुरकुरापन लंबे समय तक बना रहे.

