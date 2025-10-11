99% लोगों को नहीं पता बादाम खाने का सही तरीका, जान लीजिए आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Badam Khane ka Sahi Tarika: ड्राई फ्रूट्स में बादाम का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. याद्दाश्त बढ़ाने से लेकर कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी बादाम का सेवन करना लाभदायी माना जाता है. बादाम प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और राइबोफ्लेविन से भरपूर होता है. इसके साथ ही इसमें आयरन, पोटैशियम, जिंक और विटामिन बी भी पाया जाता है जो इसको सेहत के लिए बेहद लाभदायी बनाता है. लेकिन इसके फायदे तभी आपको मिलेंगे जब आप इसका सेवन सही तरीके से करेंगे. आइए जानते हैं बादाम खाने का सबसे सही तरीका क्या है?

बादाम खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? (What is the best way to eat almonds?)

बादाम को रात भर के लिए भिगोकर रख दें और सुबह इसके छिलके निकाल कर खाना इसको खाने का सबसे सही तरीका माना गया है. ऐसा करने से ये पचने में आसान हो जाता है और इसके पोषक तत्व आपको और अच्छे से मिलते हैं और आपके शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब भी होते हैं. रात भर पानी में भिगोने से बादाम में फाइटिक एसिड (Phytic acid) की मात्रा कम हो जाती है. फाइटिक एसिड की अधिक मात्रा कैल्शियम, जिंक और मैंगनीज के अवशोषण को कम कर सकती है. ये सभी कारण मिलकर यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि भीगे हुए बादाम आपके लिए सबसे अच्छे हैं. इसी के साथ आपको बता दें, भीगे हुए बादाम मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद हैं.

बादाम को छिलकों के साथ क्यों नहीं खाना चाहिए ( Should we not eat almonds with peel?)

एक्सपर्ट अक्सर छिलकों के बिना बादाम खाने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, बादाम का छिलका पचाना मुश्किल होता है. इसके अलावा, बादाम के छिलके में टैनिन (Tannins) होता है, जो पोषक तत्वों को कम कर देता है.

बादाम के दूध का सेवन

अगर आप बादाम को ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं. आइए जानते हैं बादाम वाला दूध बनाने की रेसिपी.

सामग्री

3-4 भीगे हुए बादाम

1 गिलास दूध

मीठे के लिए खजूर

सबसे पहले आप बादाम को छीलकर निकाल लें अब इस मिक्सर में डालकर पीस लें. अब इसमें दूध और खजूर के बीज निकाल कर डालें और अच्छे से ग्राइंड कर लें. आपका बादाम वाला दूध बनकर तैयार है. आप इसका सेवन भी कर सकते हैं.

