Bajra Idli Recipe: बाजरे की इडली कैसे बनाएं? नोट करें रेसिपी, मिनटों में तैयार होगी डिश

Bajra Idli Banane Ki Vidhi: अगर आप भी इस डिश को ट्राई करना चाहते हैं तो स्टोरी में बने रहिए. यहां जानें बाजरे की इडली बनाने की पूरी विधि क्या है? 

Bajra Idli Recipe: बाजरे की इडली कैसे बनाएं? नोट करें रेसिपी, मिनटों में तैयार होगी डिश
क्या बाजरा इडली सेहत के लिए अच्छी है?

Bajra Idli Banane Ki Vidhi: चावल और उड़द डाल से बनी इडली का स्वाद सभी ने लिया होगा, लेकिन क्या कभी आपने बाजरे की इडली खाई है? बाजरा  फाइबर, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है जिसका ज्यादातर उपयोग रोटियां बनाने के लिए किया जात हैं, लेकिन आज हम बाजरे से बनी एक नई डिश लेकर आए हैं, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए कमाल है. बाजरे की इडली उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ग्लूटेन-फ्री डाइट अपनाना चाहते हैं या वजन कंट्रोल में करना चाहते हैं. अगर आप भी इस डिश को ट्राई करना चाहते हैं तो स्टोरी में बने रहिए. यहां जानें बाजरे की इडली बनाने की पूरी विधि क्या है? 

इडली बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए?

सामग्री

  • बाजरे का आटा 
  • सूजी
  • दही 
  • पानी
  • नमक
  • बेकिंग सोडा 
  • तेल

तड़के के लिए

  • राई
  • उरद दाल
  • करी पत्ता 
  • हरी मिर्च बारीक कटी हुई
  • तेल

बनाने की विधि: 

बाजरे की इडली को बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में बाजरे का आटा और सूजी डालकर अच्छे से मिला लें. अब इसमें दही और थोड़ा पानी मिलाकर एक हल्का गाढ़ा घोल तैयार कर लें. अब बैटर को 10 से 15 मिनट तक रख दें. साथ ही साथ तड़के के लिए एक पैन में तेल गर्म करें और इसमें राई, उरद दाल, करी पत्ता और हरी मिर्च डाल दें, जब तड़का तैयार हो जाए तो इसे बैटर में मिला लें. अब इडली बनाने से ठीक पहले बैटर में बेकिंग सोडा डाल दें. इडली के मोल्ड पर थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस करें. फिर बैटर को चम्मच की मदद से मोल्ड में भरें. अब स्टीमर या कुकर में पानी गर्म करें और स्टीमर के अंदर 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें. पकने के बाद इडली को हल्के हाथ से मोल्ड से निकालें और सर्व करें.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

