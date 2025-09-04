क्या खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? यह फूड्स कर सकते हैं मदद

What Foods Are Really Good For Cholesterol: बॉडी में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं "अच्छा" कोलेस्ट्रॉल (HDL) और "बैड" कोलेस्ट्रॉल (LDL). आज हम इस स्टोरी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे, इसे HDL कहा जाता है, जो ब्लड से फैट हटाने में मदद करता है और हार्ट को स्वास्थ्य को बनाए रखता है. अब सवाल ये है कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे बढ़ाया जाए? आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके ही किचन में मौजूद हैं. बता दें इनका सेवन न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखेगा, बल्कि यह हार्ट और मेंटल हेल्थ में भी सुधार करता है. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 4 सुपरफूड्स.

Acha Cholesterol Konsa Hota Hai | Acha Cholesterol Kya Hota Hai | Acha Cholesterol Kitna Hona Chahiye

गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

अलसी के बीज: अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो डाइट में सलाद, दही या स्मूदी के रूप में शामिल कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: भीगी हुई अखरोट खाने के क्या फायदे हैं?

जैतून का तेल: जैतून का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होता है, इसका सेवन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है. दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आप इसे अपनी डाइट में सलाद ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

एवोकाडो: एवोकाडो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स का बेहतरीन स्रोत है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में लाभदायक हो सकता है. इसमें मौजूद पोटैशियम, फाइबर और विटामिन ई जैसे तत्व हार्ट की हेल्थ को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो इसे सलाद या सैंडविच के रूप में रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

फल: फल और सब्जियां अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने में बेहद फायदेमंद हैं. अंगूर, सेब, संतरा, और बेर जैसे फलों का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. इसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियां भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)