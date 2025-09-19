चर्चा में हैं चच्चा... 2 गोलगप्पे कम मिले तो धरने पर बैठी महिला, 1 प्लेट में कितने गोलगप्पे होते हैं? | Recipe

Vadodara Golgappa Women Video: भारत में स्ट्रीट फूड की बात हो और गोलगप्पे या पुचका का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. यह चटपटा और स्वादिष्ट व्यंजन पूरे देश में पसंद किया जाता है, लेकिन इसके नाम, स्वाद और बनाने के तरीके में क्षेत्र के अनुसार काफी अंतर देखने को मिलता है. गोलगप्पे और पुचके दोनों ही भारतीय स्ट्रीट फूड के सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट विकल्प हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ खास अंतर हैं? आइए जानते हैं गोलगप्पे और पुचके में क्या फर्क है और कैसे ये दोनों अपने अनोखे स्वाद और बनावट से लोगों के दिलों पर राज करते हैं.

हाल ही में सोशल मीड‍िया पर एक वीड‍ियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो वडोदरा की एक महिला का है, जो गोल गप्‍पे वाले भैया से इसलिए भिड़ गईं, क्‍योंक‍ि उसने उन्‍हें दो गोलगप्‍पे कम दिए. पानीपूरी वाले का कहना था क‍ि उसे 6 गोलगप्‍पे दिए जबकि महिला का दावा था क‍ि उसे सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए गए यानी 2 कम. यह वीडियो खूब वायरल है. लेकिन इसके बाद दिमाग में एक सवाल उठकर और आता है क‍ि आखिर एक प्‍लेट में कितने गोलगप्‍पे आते हैं. चलिए चटपटे गोलगप्‍पे के इस किस्‍से के साथ इस कसक को भी दूर क‍र दिया जाए.

अगर आप भी गोलगप्‍पा प्रेमी हैं, तो यहां आप उन महिला के दर्द में शामिल हो कर उसे महसूस कर सकते हैं -

आमतौर पर एक प्‍लेट में कितने गोलगप्‍पे आते हैं?

जगह और विक्रेता के अनुसार एक प्लेट में गोलगप्पों की संख्या अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आम तौर पर एक प्लेट में 6 से 10 गोलगप्पे आते हैं. कुछ विक्रेताओं के अनुसार, एक प्लेट में 6 गोलगप्पे आते हैं, जैसे कि मशहूर बीटेक पानीपुरी वाली के गोलगप्पे की एक प्लेट में 6 गोलगप्पे आते हैं. वहीं, कुछ अन्य विक्रेता 7 से 8 गोलगप्पे प्रति प्लेट भी परोसते हैं. कई जगह पर यह संख्‍या पांच भी है.

कितने के आते हैं एक प्‍लेट गोलगप्‍पे

एक प्लेट गोलगप्पे की कीमत 20 से 40 रुपये तक हो सकती है. लेकिन अगर आप फाइव स्‍टार होटेल में जाएं तो यह 500 या 1200 भी हो सकती है.

देस के साथ बदलता है भेस भी...

उत्तर भारत जैसे दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसे गोलगप्पा कहा जाता है. वहीं, भारत के पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यही व्यंजन पुचका के नाम से जाना जाता है.

गोलगप्पे भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं. उत्तर भारत में लोग इसे गोलगप्पा या पानी पूरी कहते हैं. पूर्वी भारत में इसे फुचका या फुल्की कहा जाता है. दक्षिण भारत में लोग इसे पानी पूरी या गच्चा कहते हैं. महाराष्ट्र में इसे पानी पूरी या पाणी पुरी कहा जाता है, जबकि गुजरात में लोग इसे गप्पे या पानी पूरी के नाम से जानते हैं.

हालांकि नाम अलग-अलग हैं, लेकिन इसका स्वाद और मज़ा हर जगह एक जैसा होता है. गोलगप्पा एक चटपटा और मज़ेदार स्नैक है, जो मसालेदार पानी और आलू की भरावन के साथ खाया जाता है. यह पूरे भारत में बहुत पसंद किया जाता है. हर राज्य में गोलगप्पे का थोड़ा-थोड़ा अलग तरीका होता है, लेकिन सभी जगह यह लोगों का पसंदीदा स्ट्रीट फूड है. बच्चे हों या बड़े, सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं.

गोलगप्पे की यही खास बात है कि चाहे नाम कुछ भी हो, इसका स्वाद सबको जोड़ता है और हर किसी को अच्छा लगता है. यही वजह है कि यह भारत के सबसे लोकप्रिय और मजेदार स्नैक्स में से एक है.

घर पर कैसे बनाएं गोल गप्‍पे | Sooji Golgappe Recipe

गोलगप्पे की सामग्री

1 कप सूजी

1 टी स्पून तेल

स्वादानुसार नमक

गुनगुना पानी

तलने के लिए तेल

कैसे बनाएं गोल गप्‍पे

पूरी बनाना: सूजी, मैदा और नमक मिलाकर एक सख्त आटा गूंथ लें. छोटी-छोटी लोई बनाकर बेलें और गरम तेल में कुरकुरा होने तक तल लें.

भरने का मसाला बनाना: उबले हुए आलूओं को मैश करके उसमें मसाले जैसे जीरा पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और हरी मिर्च मिलाकर तैयार कर लें.

चटपटा पानी बनाना: पुदीना, जीरा, हींग और इमली से खट्टा-मीठा और मसालेदार पानी तैयार करें.

परोसना: गोलगप्पे में आलू का मसाला भरें और फिर तीखे या मीठे पानी से भरकर तुरंत परोसें.

