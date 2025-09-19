गप्प से मुंह में घुल जाने वाले गोलगप्पे का किसने किया आविष्कार? चटपटी कहानी सुन मुंह में आ जाएगा पानी

गोलगप्पा... नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया न! इसे भारतीय देसी स्ट्रीट फूड का किंग कहें तो शायद गलत नहीं होगा. आदमी हो या औरत, बच्चे हों या बुजुर्ग... बात जब गोलगप्पे की आती है तो सब्रदार इंसान भी बेसब्र हो जाता है. फिर मन करता है, एक और, बस एक और... इसी एक और.. एक और गोलगप्पे के चक्कर में गुजरात के वडोदरा में एक महिला बीच सड़क धरने पर बैठ गई. फूट-फूटकर रोने लगी कि पानीपूरी वाले ने उसे 2 गोलगप्पे कम दिए. इसका वीडियो खूब वायरल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोलगप्पा आया कहां से? किसने इसका आविष्कार किया? कैसे तरह-तरह की वैरायटी से होते हुए इसका स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया. आइए जानते हैं इस चटपटी चटोरी स्टोरी में.

सबसे पहले बात उस घटना की, जिसकी वजह से गोलगप्पे इस वक्त चर्चा में हैं. अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसे देखिए-

2 गोलगप्पे दिलाओ या ठेला हटवाओ

दरअसल बीच सड़क बैठकर फूट-फूटकर रो रही ये महिला गुजरात के वडोदरा की है. महिला पानीपूरी के एक ठेले पर 2 गोलगप्पे कम मिलने से नाराज थी. 20 रुपये में 6 गोलगप्पे मिलने थे, लेकिन महिला का आरोप है कि ठेले वाले ने उसे 4 गोलगप्पे ही दिए. बस महिला ने सूरसागर झील के पास बीच सड़क धरना दे दिया. फूट-फूटकर रोने लगी. उसकी इस हरकत से ट्रैफिक जाम होने लगा. पुलिसवालों ने समझाया तो वह रोते हुए कहने लगी- ये पानीपुरी वाला सबको 6 पानीपूरी देता है, मुझे 2 कम दिए हैं. या तो 2 पानी पूरी और दिलवाओ या इसका ठेला हटवाओ.

खैर, ये घटना तो महज एक मिसाल है कि महिलाएं गोलगप्पे को लेकर इतनी क्रेजी क्यों रहती हैं. वैसे तो ये एक स्ट्रीट फूड है लेकिन सड़क किनारे ठेलों से लेकर महंगे से महंगे रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी आपको गोलगप्पे नजर आ जाएंगे. चाहे शादी के फंक्शन में चाट की स्टॉल हो या गली के कोने पर खड़ा ठेला, पानीपूरी के चाहने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे. देश ही नहीं, विदेशों में भी ये काफी मशहूर है.

गोलगप्पा, पानीपूरी का मतलब क्या?

गोलगप्पा दो शब्दों से मिलकर बना है- गोल यानी आकार में गोल. गप्पा शब्द "गप्प" या "गपकने" से आया है, जिसका अर्थ है एक बार में निगल लेना या मुंह में डालना. इस तरह गोलगप्पा का शाब्दिक अर्थ हुआ, गोल आकार की ऐसी चीज़ जिसे एक बार में मुंह में डालकर खा लिया जाए. इसी तरह पानीपूरी में भी दो शब्द हैं- पानी और पूरी. पानी यानी वह खट्टा-तीखा, मसालेदार तरल पदार्थ जिसमें इसके स्वाद का असली जादू छिपा होता है. और पूरी यानी छोटी, गोल, कुरकुरी तली हुई पूरी जैसी चीज, जिसमें मसालेदार पानी भरकर खाया जाता है.

नाम अनेक, स्वाद एक