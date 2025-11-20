आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठा देखकर जी ललचाए, तो घर में झटपट ब्रेड से बनाएं शाही टुकड़ा, नोट करें रेसिपी

Shahi Tukda Recipe For Dinner: मीठे का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और डिनर के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी क्विक रेसिपी बता रहे हैं जिसे सिर्फ 15 मिनट से भी कम समय में इसे बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसे आप घर आए गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं. हम जिस डिश की बात कर रहे हैं उसे शाही टुकड़ा नाम से जाना जाता है. शाही टोस्ट या शाही टुकड़ा दोनों एक ही चीज होती है. ब्रेड से तैयार होने वाली इस डिश को स्वीट के तौर पर खाया जाता है. इसे आप मार्केट से भी ला सकते हैं. लेकिन घर पर बने शाही टुकड़ा का स्वाद ही अलग होता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं शाही टुकड़ा- (How To Make Shahi Tukda Recipe)

सामग्री-

रिफाइंड तेल या घी

ब्रेड स्लाइस

दूध

शुगर

एक चुटकी केसर

किशमिश

काजू

विधि-

शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल लें या घी लें और ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करके एक तरफ रख दें. ब्रेड के किनारे काट कर ट्राइंगल या चौकोर शेप में ब्रेड कट कर लें. एक पैन लें इसमें शक्कर और पानी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं. इस चाशनी को एक तरफ रख दें. एक दूसरे पैन में घी डालकर ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लें. अब रोस्ट ब्रेड को चाशनी में डालें और अच्छे डूबो दें. इसमें केशर डालें. अब एक पैन में दूध को डालकर उबाल लें. इसे तब तक उबाले जब तक की रबड़ी जैसा मिक्सचर न हो जाए. अब इस रबड़ी को शाही टोस्ट पर डालें अगर आप घर पर रबड़ी नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं. शाही टुकड़ा बनकर तैयार है सर्व कर मजे लें.

