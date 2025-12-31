सब्जी, रोटी, पराठा समेत ऑफिस टिफिन में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली 7 चीजें और उनके स्मार्ट ऑप्शन्स

Healthy Alternatives for Office Lunch: ऑफिस जाना जितना रूटीन बन चुका है, उतना ही रूटीन बन गया है हमारा टिफिन. सुबह जल्दी-जल्दी तैयार होते हुए दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है आज टिफिन में क्या रखें? ज्यादातर लोग वही चीजें दोहराते रहते हैं जो जल्दी बन जाएं, पेट भर दें और जिन्हें ऑफिस में गर्म करना या खाना आसान हो. लेकिन, यही रिपीट होती डाइट धीरे-धीरे बोरियत, पोषण की कमी और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं की वजह बन जाती है.

अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्दी खाना मतलब ज्यादा मेहनत, ज्यादा खर्च या अजीब स्वाद. जबकि सच यह है कि थोड़े से स्मार्ट बदलाव करके वही रोज का टिफिन ज्यादा हेल्दी, टेस्टी और एनर्जी से भरपूर बनाया जा सकता है. जरूरी नहीं कि आप अपनी पूरी आदत बदल दें, बस पुराने ऑप्शन्स के स्मार्ट विकल्प अपनाने की जरूरत है. इस लेख में हम बात करेंगे ऑफिस टिफिन में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली 7 चीजों की और बताएंगे उनके ऐसे स्मार्ट ऑप्शन्स, जो स्वाद भी बनाए रखें और सेहत भी.

लंच बॉक्स में आमतौर पर रखी जाने वाली चीजें | Items Commonly Found In a Lunchbox

1. आलू की सब्जी - हर टिफिन की जान

आलू सस्ता है, जल्दी बनता है और सबको पसंद भी आता है. इसलिए यह ऑफिस टिफिन का सबसे कॉमन आइटम बन चुका है. लेकिन, रोज-रोज आलू खाने से फाइबर कम और कार्ब्स ज्यादा हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें: अश्वगंधा की चाय पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

स्मार्ट ऑप्शन:

आलू के साथ मटर, बीन्स या गाजर मिलाएं.

उबले आलू की चाट बनाएं जिसमें नींबू और प्याज हो.

शकरकंद की सब्जी या चाट ट्राय करें.

2. सूखी सब्जी और रोटी का कॉम्बिनेशन

भिंडी, लौकी, तोरई या गोभी की सूखी सब्जी और दो रोटियां ये कॉम्बिनेशन ऑफिस लंच बॉक्स में हफ्ते में कई बार दिख जाता है.

स्मार्ट ऑप्शन:

सूखी सब्ज़ी के साथ दही या रायता जोड़ें.

कभी-कभी सब्ज़ी को ग्रेवी में बनाएं.

मल्टीग्रेन रोटी या बाजरे की रोटी अपनाएं.

Add image caption here

3. पराठा - जल्दी और टेस्टी

पराठा ऑफिस टिफिन का फेवरेट है, खासकर आलू या गोभी का. लेकिन, ज्यादा तेल और कम सब्ज़ी इसे अनहेल्दी बना देती है.

स्मार्ट ऑप्शन:

बिना तेल या बहुत कम तेल में पराठा बनाएं.

पराठे में पालक, मेथी या चुकंदर मिलाएं.

साथ में अचार की जगह दही या हरी चटनी रखें.

4. दाल-चावल - सेफ ऑप्शन

जब कुछ समझ न आए तो दाल-चावल सबसे आसान विकल्प लगता है. यह हल्का और पेट भरने वाला होता है, लेकिन रोज वही दाल बोर कर देती है.

ये भी पढ़ें: पनीर का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

स्मार्ट ऑप्शन:

अलग-अलग दालें बदल-बदलकर बनाएं.

दाल में सब्ज़ियां डालें.

सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या चावल-क्विनोआ मिक्स लें.

5. सैंडविच - मॉडर्न टिफिन आइटम

ब्रेड-सैंडविच खासकर युवा प्रोफेशनल्स में काफी पॉपुलर है. ,लेकिन मेयोनीज और व्हाइट ब्रेड इसे अनहेल्दी बना देती है.

स्मार्ट ऑप्शन:

ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड लें.

मेयोनीज़ की जगह हंग कर्ड या घर की चटनी इस्तेमाल करें.

सब्ज़ियों के साथ पनीर या उबला अंडा जोड़ें.

Photo Credit: Pexels

6. चावल वाली सब्ज़ी (पुलाव/फ्राइड राइस)

एक बर्तन में बन जाने वाला खाना समय बचाता है, इसलिए पुलाव या फ्राइड राइस बार-बार टिफिन में आ जाता है.

स्मार्ट ऑप्शन:

फ्राइड राइस की जगह वेजिटेबल पुलाव बनाएं.

चावल कम और सब्ज़ियां ज्यादा रखें.

सोया चंक्स या पनीर मिलाकर प्रोटीन बढ़ाएं.

7. बिस्किट या नमकीन - इमरजेंसी टिफिन

कई बार जब कुछ न बन पाए तो बिस्किट, नमकीन या ब्रेड ही टिफिन में डाल दी जाती है.

स्मार्ट ऑप्शन:

घर के बने लड्डू या भुने चने रखें.

फल और मुट्ठी भर नट्स जोड़ें.

रोस्टेड मखाना या पॉपकॉर्न ट्राय करें.

टिफिन को स्मार्ट बनाने के 5 आसान टिप्स | 5 Easy Tips to Make Your Tiffin Box Smarter

हफ्ते का टिफिन प्लान पहले से बना लें.

एक ही चीज को अलग तरीके से पकाएं.

सब्ज़ियों के रंग बदलते रहें.

प्रोटीन जरूर शामिल करें.

पानी और सलाद को टिफिन का हिस्सा बनाएं.

ऑफिस टिफिन का रिपीट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे-समझे वही चीजें खाते रहना सेहत के लिए ठीक नहीं. थोड़े से स्मार्ट बदलाव आपके टिफिन को न सिर्फ हेल्दी बना सकते हैं, बल्कि खाने में भी मजा बढ़ा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)