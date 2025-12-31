रूस ने बेलारूस के बर्फीले जंगलों में तैनात किए 10 परमाणु मिसाइल सिस्टम, न्यू ईयर पर क्या है पुतिन का प्लान?

- रूस ने बेलारूस में अपने नवीनतम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं
- रूस ने यूक्रेन पर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है, जबकि यूक्रेन ने इसे पूरी तरह खारिज किया
- बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि उनके देश में दस ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे
यूक्रेन द्वारा अपने आवास पर कथित ड्रोन हमलों की कोशिश के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रिवेंज मोड में आ चुके हैं. यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि रूस ने बड़ी तैयारी कर ली है. रूस ने कहा है कि उसने अपने सबसे नए परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल सिस्टम को बेलारूस में तैनात कर दिया है. बेलारूस भी यूक्रेन के ठीक बगल में है, यानी अब यूक्रेन को पुतिन ने दो तरफ से न्यूक्लियर हथियारों से घेर रखा है. एक दिन पहले ही मास्को ने दावा किया था कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन के आवास पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया था.
रूस के रक्षा मंत्रालय ने फुटेज जारी की है, जिसमें नई ओरेशनिक मिसाइल को बर्फीले जंगल से गुजरते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो में सैनिकों को रूसी सीमा के करीब पूर्वी बेलारूस के एक एयरबेस पर लड़ाकू वाहनों को हरी जाली से छिपाते और झंडा फहराते देखा गया.
यूक्रेन और यूरोप को डराने की कोशिश या कुछ और प्लान है?
माना जा रहा है कि यह वीडियो यूरोप को डराने और यूक्रेन के खिलाफ पहले से ही क्रूर युद्ध को और बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है. वीडियो रूसी सैनिकों को मानसिक रूप से बुस्ट करने के लिए कोरियोग्राफ किए गए प्रयास का हिस्सा प्रतीत होता है. अगर रूस ने सच में अपने दावे के अनुसार न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती कर दी है तो यूरोपीय यूनियन के किसी देश की राजधानी पर हमला करने में लगने वाले समय को यह प्रतीकात्मक रूप से कम कर देगा.
इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन से "बदला" लिया जाएगा और लक्ष्य पहले से ही तैयार कर लिए गए हैं. पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले के आरोपों को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लाडिमीर जेलेंस्की ने पूरी तरह झूठ बताया है. रूसी सरकार ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत भी पेश नहीं किया है. व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मंगलवार को कहा कि सभी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद कोई सबूत नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह मार गिराए गए ड्रोन के मलबे की कमी पर टिप्पणी नहीं कर सकते.
