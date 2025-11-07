आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में घर पर बनाएं अदरक और मिर्च का स्वादिष्ट अचार, नोट करें आसान रेसिपी

Ginger Chilli Pickle: अदरक का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में चाय बनाने लेकर खाने में खूब किया जाता है. अगर आप भी अचार खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई अदरक और मिर्च का स्वादिष्ट अचार. भारतीय घरों में आपको तरह-तरह के अचार देखने को मिल जाएंगे. अचार न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. इस अचार को आप पराठा, थेपला और दाल-चावल में खा सकते हैं. दरअसल अचार न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है बल्कि, सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं अदरक और मिर्च का अचार.

कैसे बनाएं अदरक और मिर्च का अचार- (Ginger Chilli Pickle Recipe)

सामग्री-

अदरक (छीला और पतला कटा हुआ)

हरी मिर्च (कटी हुई)

सिरका

तेल

नमक

चीनी

हल्दी पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

हींग

सौंफ पाउडर

सरसों के दाने

विधि-

अदरक और मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले अदरक और मिर्च को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें पतला काट लें. एक पैन में तेल गरम करें और उसमें हींग, सरसों के दाने डालें. जब सरसों के दाने चटकने लगें, तो इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चीनी डालकर मिलाएं. इसमें अदरक और मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और कुछ मिनट तक पकाएं. इसमें सिरका डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और कुछ मिनट तक पकाएं. अचार को ठंडा होने दें. अचार को एक साफ और सूखे कंटेनर में भरकर रखें. इसे फ्रिज में रखें मजे लें.

अदरक और मिर्च का अचार खाने के फायदे- (Ginger Chilli Pickle Health Benefits)

1. पाचन- अदरक और मिर्च पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

2. इम्यूनिटी- अदरक और मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं.

3. सूजन- अदरक और मिर्च में मौजूद सक्रिय यौगिक सूजन-रोधी (anti-inflammatory) होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

