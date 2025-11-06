आज क्या बनाऊं: मीठे की क्रेविंग को शांत करने ही नहीं सेहत के लिए भी कमाल है लौकी का हलवा, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी

Lauki Ka Halwa Recipe: मीठा खाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन जो लोग अपनी सेहत को लेकर सजग रहते हैं वो इसे खाने से बचते हैं. लेकिन अगर हम कहें कि आप सेहत की चिंता किए बिना स्वादिष्ट हलवा खा सकते हैं तो आप क्या कहेंगे. जी हां आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं. लौकी एक हरी सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. लौकी, जिसे कई जगह घीया के नाम से भी जाना जाता है. लौइसका (Bottle Gourd Recipes) पौधा एक लता होती है जिसपर लौकियां लगती हैं. इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन और सोडियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं लौकी का हलवा.

कैसे बनाएं लौकी का हलवा- (Lauki Ka Halwa Recipe)

सामग्री-

लौकी

बटर

काजू

बादाम

किशमिश

दूध

चीनी

विधि-

लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक चौथाई कप घी गरम करें और उसमें काजू, बादाम और किशमिश भून लें. मेवों को सुनहरा भूरा होने तक तलें और एक तरफ रख दें. अब इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और कुछ मिनट तक भूनें. तब तक भूनें जब तक लौकी थोड़ी सिकुड़ न जाए और उसका रंग न बदल जाए. इसमें आधा कप दूध डालें और अच्छी तरह मिला लें. एक मिनट तक या दूध के गाढ़ा होने और लौकी के पूरी तरह पकने तक पकाएं. फिर इसमें ¾ कप चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं. चीनी पिघल जाए तो उसे कुछ मिनट तक या गाढ़ा होने तक उबालें. लौकी के मिश्रण में खोया डालें और अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण के गाढ़ा होने और द्रव्यमान का रूप लेने तक इसे हिलाते रहें. इसमें भुने हुए मेवे और ¼ छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं. लौकी हलवा को एक कटोरे में डालें और गरमागरम सर्व करें.

