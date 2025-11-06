विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: मीठे की क्रेविंग को शांत करने ही नहीं सेहत के लिए भी कमाल है लौकी का हलवा, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी

Lauki Ka Halwa Recipe: अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर बनाएं लौकी का स्वादिष्ट हलवा. स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त.

Read Time: 3 mins
Share
आज क्या बनाऊं: मीठे की क्रेविंग को शांत करने ही नहीं सेहत के लिए भी कमाल है लौकी का हलवा, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी
Lauki Ka Halwa Recipe: लौकी का हलवा कैसे बनाएं.

Lauki Ka Halwa Recipe: मीठा खाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन जो लोग अपनी सेहत को लेकर सजग रहते हैं वो इसे खाने से बचते हैं. लेकिन अगर हम कहें कि आप सेहत की चिंता किए बिना स्वादिष्ट हलवा खा सकते हैं तो आप क्या कहेंगे. जी हां आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं. लौकी एक हरी सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. लौकी, जिसे कई जगह घीया के नाम से भी जाना जाता है. लौइसका (Bottle Gourd Recipes) पौधा एक लता होती है जिसपर लौकियां लगती हैं. इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन और सोडियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं लौकी का हलवा. 

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का कर रहा है मन तो एक बार जरूर ट्राई करें ये स्नैक्स, नोट करें आसान रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं लौकी का हलवा- (Lauki Ka Halwa Recipe)

सामग्री-

  • लौकी
  • बटर 
  • काजू
  • बादाम
  • किशमिश
  • दूध
  • चीनी

विधि-

लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक चौथाई कप घी गरम करें और उसमें काजू, बादाम और किशमिश भून लें. मेवों को सुनहरा भूरा होने तक तलें और एक तरफ रख दें. अब इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और कुछ मिनट तक भूनें. तब तक भूनें जब तक लौकी थोड़ी सिकुड़ न जाए और उसका रंग न बदल जाए. इसमें आधा कप दूध डालें और अच्छी तरह मिला लें. एक मिनट तक या दूध के गाढ़ा होने और लौकी के पूरी तरह पकने तक पकाएं. फिर इसमें ¾ कप चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं. चीनी पिघल जाए तो उसे कुछ मिनट तक या गाढ़ा होने तक उबालें. लौकी के मिश्रण में खोया डालें और अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण के गाढ़ा होने और द्रव्यमान का रूप लेने तक इसे हिलाते रहें. इसमें भुने हुए मेवे और ¼ छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं. लौकी हलवा को एक कटोरे में डालें और गरमागरम सर्व करें. 

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lauki Ka Halwa Recipe, Lauki Ka Halwa Kaise Banaye, How To Make Lauki Ka Halwa, Lauki Ka Halwa Khane Ke Fayde, Sweet Recipe, Ingredients Cooking Method
Get App for Better Experience
Install Now