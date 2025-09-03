विज्ञापन
विशेष लिंक

फिट और स्लिम रहने के लिए रात के खाने में शामिल करें ये 5 फूड्स, मोटापा रहेगा कोसों दूर

Weight Loss Dinner: रात का खाना जितना हल्का होगा, शरीर को उतना ही फायदा मिलेगा. दिनभर की थकान के बाद शरीर को आराम और पोषण दोनों की जरूरत होती है. इसलिए कोशिश करें कि रात के वक्त तली-भुनी या ज्यादा मसालेदार चीजें न खाएं.

Read Time: 3 mins
Share
फिट और स्लिम रहने के लिए रात के खाने में शामिल करें ये 5 फूड्स, मोटापा रहेगा कोसों दूर
Weight Loss Dinner: फिट और स्लिम रहने के लिए रात के खाने में शामिल करें ये 5 फूड्स.

Foods For Weight Loss: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना हर किसी के लिए एक चुनौती बन चुका है. काम का दबाव, अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान की वजह से ज्यादातर लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं. कई बार लोग वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज, डाइटिंग और तरह-तरह की चीजें आजमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सही परिणाम नहीं मिलते. असल में, वजन घटाने के लिए सिर्फ दिनभर क्या खाया गया, यह मायने नहीं रखता, बल्कि रात का खाना भी उतना ही जरूरी होता है. दिनभर की थकान के बाद हमारा शरीर आराम चाहता है और अगर रात को भारी खाना खा लिया जाए, तो न तो पाचन सही हो पाता है और न ही नींद. इससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है. अगर आप स्लिम फिगर चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, तो रात के खाने में हल्के और पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को शामिल करना चाहिए. आइए जानते हैं कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में, जिन्हें रात के वक्त खाने से न सिर्फ वजन काबू में रहता है, बल्कि नींद भी अच्छी आती है.

मोटापा घटाने के लिए रात में क्या खाएं (Foods For Weight Loss At Night)

1. ग्रीन सलाद-

सलाद में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को देर तक भरा रखता है. इससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. सलाद में खीरा, टमाटर, गाजर, पत्तागोभी जैसी सब्जियों को शामिल करें. ड्रेसिंग के नाम पर सिर्फ नींबू, काला नमक या हल्की सी काली मिर्च का ही इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें- Chia Seeds Benefits: पानी का दही अधिक लाभ पाने के लिए कैसे करें चिया सीड्स का सेवन?

Latest and Breaking News on NDTV

2. सूप-

रात को हल्का लेकिन पोषण से भरपूर खाना चाहिए और इसमें सूप एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. चाहे लौकी का हो, टमाटर का या पालक का, सूप न सिर्फ आसानी से पचता है बल्कि, इसमें कैलोरी भी कम होती है. साथ ही पेट को भी सुकून देता है.

3. ओट्स इडली-

अगर कुछ हल्का लेकिन पेट भरने वाला खाना चाहते हैं, तो ओट्स से बनी इडली खा सकते हैं. इसमें फाइबर और प्रोटीन दोनों होते हैं. यह पचाने में आसान है और वजन कम करने वालों के लिए फायदेमंद भी.

4. दही-

दही का सेवन रात में करना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है. यह पेट को ठंडा रखता है और पाचन में मदद करता है. ध्यान रखें कि दही में चीनी न मिलाएं. अगर स्वाद चाहिए तो काला नमक और भुना जीरा मिला सकते हैं.

5. मटर उपमा-

मटर से बना उपमा न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं. यह कम तेल में भी बन जाता है और पेट को देर तक भरा रखता है. वजन घटाने की सोच रहे हैं तो यह एक बढ़िया डिनर ऑप्शन है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Foods To Eat At Night For Weight Loss, Healthy Dinner, Weight Loss Dinner, What To Eat At Night, Vajan Ghatane Ke Liye Raat Mein Kya Khaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com