आज डिनर में क्या बनाऊं: रात में खाना चाहते हैं कुछ स्वादिष्ट और हल्का तो एक बार जरूर ट्राई करें मसाला खिचड़ी, नोट करें रेसिपी

Masala Vegetable Khichdi: दिनभर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद रात में कुछ अच्छा लेकिन हेल्दी खाने का मन होता है. कई बार थकान की वजह से किचन में लंबा समय देने का मन नहीं करता है. अगर आप भी रात में कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी के साथ-साथ झटपट बनाना चाहते हैं तो आप खिचड़ी को ट्राई कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि खिचड़ी को भला कौन खाना पसंद करता है. लेकिन ठंड के मौसम में मसाला खिचड़ी स्वाद के साथ-साथ सेहतमंद भी है. तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं रेसिपी पर.

कैसे बनाएं मसाला खिचड़ी- (How To Make Masala Vegetable Khichdi Recipe)

सामग्री-

चावल

सब्जियां, गाजर, हरी मटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, टुकड़ों में कटा हुआ

प्याज , टुकड़ों में कटा हुआ

टमाटर , टुकड़ों में कटा हुआ

अदरक लहसुन का पेस्ट

घी

साबुत मसाले

हल्दी

लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक



वि​धि-

मसाला खिचड़ी बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में घी गरम करें और साबुत मसाले जैसे तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी और जीरा डालें. जब ये चटकने लगे तो इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें. कुछ देर बाद कटे हुए प्याज और टमाटर भी डाल दें. एक मिनट बाद सभी कटी हुई सब्जियां डालें और हल्का नरम होने तक पकाएं. हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं. चावल डालें और अच्छी तरह मिलाएं. लगभग 3-4 कप पानी डालें और 5 सीटी के लिए प्रैशर कुक करें. आंच से उतार लें, ताजा कटा हरा धनिया, थोडा़ सा घी डालकर सजाएं और गरमागरम परोसें.

मसाला खिचड़ी खाने के फायदे-(Masala Vegetable Khichdi Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

मसाला खिचड़ी आसानी से पच जाती है और एसिडिटी, गैस व कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है. पेट को सही रखने के लिए आप रात में मसाला खिचड़ी खा सकते हैं.

2. इम्यूनिटी-

मसाला खिचड़ी में मौजूद हल्दी जैसे मसालों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है.

3. मोटापा-

खिचड़ी में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है और वजन घटाने में मदद कर सकती है. मोटापा कम करने के लिए आप रात में खिचड़ी खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)