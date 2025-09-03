Chia Seeds Benefits: पानी या दही अधिक लाभ पाने के लिए कैसे करें चिया सीड्स का सेवन?

Chia Seeds Benefits In Hindi: चिया सीड्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अधिक लाभ पाने के लिए इसे कैसे करें डाइट में शामिल. जी हां बहुत से लोग इसे पानी के साथ सेवन करना पसंद करते हैं, तो कई लोग दही के साथ. जब इन दोनों का जिक्र होता है तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इन दोनों में से किसके साथ चिया सीड्स का सेवन ज्यादा फायदेमंद. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

कैसे करें चिया सीड्स का सेवन- (How To Consume Chia Seeds)

1. पानी के साथ-

एक गिलास पानी में एक चम्मच चिया सीड्स भिगो दें और इसे 30 मिनट से 1 घंटे के लिए रख दें. इसके बाद इसे पी लें. पानी में भिगोने पर ये बीज एक जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, जो पाचन में सहायता करता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है. इससे वजन को घटाने में भी मदद मिल सकती है.

2. दही के साथ-

एक कप दही में एक चम्मच चिया सीड्स मिलाएं और इसे अच्छी तरह से मिला लें. फिर इसका सेवन करें. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स (अच्छे बैक्टीरिया) और चिया सीड्स में मौजूद हाई-फाइबर आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं.

चिया सीड्स के लाभ- Chia Seeds Ke Fayde:

1. पाचन-

चिया सीड्स फाइबर का एक अच्छा सोर्स है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

2. हार्ट-

चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक अच्छा सोर्स है जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

3. तनाव-

चिया सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा सोर्स है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकता है.

