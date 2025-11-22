क्या आपके बाल भी कंघी करते ही गुच्छों में बाहर आ जाते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, जानें Hair Fall रोकने के 5 असरदार उपाय

Kis vitamin ki kami se baal jhadte hain: बालों का झड़ना आजकल एक आम समस्या बन गई है, जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है. अगर आपके बाल भी तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में किसी ज़रूरी विटामिन या पोषक तत्व की कमी हो गई हो. लेकिन सवाल यह है कि किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं.

क्या आपके बाल भी कंघी करते ही गुच्छों में बाहर आ जाते हैं? क्या आप भी हर सुबह तकिए पर बाल देखकर परेशान हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं. बालों का झड़ना (Hair Fall) आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है.

Baal Kyu Jhadte Hain: बहुत से लोग महंगे शैम्पू और तेल बदलते रहते हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सिर्फ बाहर से इलाज कर रहे हैं, जबकि असली कारण आपके शरीर के अंदर छिपा है.

Kya khane se baal nhi jhadte: असल में, हमारे शरीर में कुछ ज़रूरी विटामिन (Essential Vitamins) की कमी हो जाने पर बालों का झड़ना तेज़ी से शुरू हो जाता है. आइए, जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं और आप इस परेशानी को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं.

किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? जानें Hair Fall रोकने के 5 असरदार उपाय

क्या सिर्फ एक विटामिन है, जिसकी कमी से बाल झड़ते हैं?

ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह एक कॉम्प्लेक्स (जटिल) समस्या है. बालों के स्वास्थ्य के लिए एक नहीं, बल्कि कई विटामिन और मिनरल ज़रूरी होते हैं.

हालांकि, कुछ विटामिन और पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी होने पर बालों का झड़ना सबसे तेज़ी से शुरू हो जाता है.

बालों के झड़ने के लिए ज़िम्मेदार मुख्य विटामिन

मुख्य रूप से तीन विटामिन हैं, जिनकी कमी बालों के झड़ने (Hair Fall) के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मानी जाती है:

1. बायोटिन (विटामिन B7) - Biotin (Vitamin B7)

बायोटिन, जिसे विटामिन B7 या विटामिन H भी कहा जाता है, बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह शरीर में केराटिन (Keratin) नामक प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है. केराटिन ही वह प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बने होते हैं.

कमी के लक्षण: बायोटिन की कमी होने पर बाल पतले होकर टूटने लगते हैं और उनकी चमक खत्म हो जाती है.

समाधान: अंडे की ज़र्दी, नट्स (बादाम, अखरोट), सीड्स (बीज) और शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ बायोटिन के अच्छे स्रोत हैं.

2. विटामिन डी (Vitamin D)

विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है. यह नए हेयर फॉलिकल्स (Hair Follicles) बनाने में मदद करता है. हेयर फॉलिकल्स वह जगह होती है जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं.

कमी के लक्षण: रिसर्च बताती है कि विटामिन डी की कमी से एलोपेसिया एरीटा (Alopecia Areata) जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें सिर पर गोल-गोल पैच में बाल झड़ने लगते हैं.

समाधान: रोज़ाना धूप में कुछ समय बिताना इसका सबसे आसान उपाय है. इसके अलावा, फैटी फिश (जैसे सैल्मन), मशरूम और दूध जैसे खाद्य पदार्थों से भी यह मिलता है.

3. विटामिन ई (Vitamin E)

विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) गुण होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Oxidative Stress) को कम करते हैं. यह स्ट्रेस ही अक्सर बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें कमजोर करता है.

कमी के लक्षण: बालों की जड़ों को नुकसान पहुँचने से बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं. विटामिन ई सिर की त्वचा में रक्त संचार (Blood Circulation) को भी बेहतर बनाता है, जो बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है.

समाधान: पालक, बादाम, सूरजमुखी के बीज और जैतून का तेल (Olive Oil) इसके बेहतरीन स्रोत हैं.





अन्य पोषक तत्व जो बालों के झड़ने को बढ़ाते हैं | Best vitamins for hair

ऊपर बताए गए विटामिन के अलावा, कुछ अन्य पोषक तत्वों की कमी भी बालों के झड़ने को बढ़ा सकती है:

आयरन (Iron): आयरन की कमी से एनीमिया (Anemia) होता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और बाल झड़ने लगते हैं.

ज़िंक (Zinc): ज़िंक हेयर टिशू (बालों के ऊतकों) की मरम्मत और विकास में अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं.

विटामिन सी (Vitamin C): यह आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है और कोलेजन (Collagen) बनाने के लिए ज़रूरी है, जो बालों की मजबूती के लिए आवश्यक है.

Also Read: सर्दियों में रोज़ाना खजूर खाने से क्‍या होगा, खजूर की तासीर और एक दिन में कितना खजूर खाना चाहिए?

बालों का झड़ना रोकने के लिए क्या करें? | Hair Loss Prevention Tips

How to stop hair fall due to vitamin deficiency: सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय, अपनी जीवनशैली में ये बदलाव लाएँ:

1. संतुलित आहार: अपनी डाइट में फल, सब्ज़ियाँ, दालें और नट्स शामिल करें ताकि ज़रूरी विटामिन और मिनरल मिलते रहें.

2. धूप लें: रोज़ सुबह 15-20 मिनट की धूप ज़रूर लें.

3. तनाव कम करें: योग, ध्यान (Meditation) या अपनी हॉबीज़ के ज़रिए स्ट्रेस (तनाव) को मैनेज करें, क्योंकि तनाव भी बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण है.

4. डॉक्टर से सलाह: अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो खुद से दवा लेने के बजाय एक त्वचा विशेषज्ञ (Dermatologist) से सलाह ज़रूर लें. वे ब्लड टेस्ट करके सही कमी का पता लगा सकते हैं.

बालों के झड़ने का कारण अक्सर बायोटिन, विटामिन डी और विटामिन ई की कमी होती है, लेकिन आयरन और ज़िंक जैसे मिनरल भी ज़रूरी हैं. एक स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाकर आप इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)