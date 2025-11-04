विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजर के जूस को और हेल्दी कैसे बनाएं? ये चीजें करें ऐड, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी है कमाल

Gajar Ke Juice Ke Fayde: यहां जानें गाजर के जूस को और भी हेल्दी बनाने के लिए उसमें क्या-क्या डालना चाहिए और क्यों. 

Read Time: 2 mins
Share
गाजर के जूस को और हेल्दी कैसे बनाएं? ये चीजें करें ऐड, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी है कमाल
What organ is carrot juice good for?

Gajar Ke Juice Ke Fayde: गाजर के जूस को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें विटामिन ए, बीटा-कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आंखों, स्किन, बालों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप गाजर के जूस में कुछ चीजें मिलाते हैं और फिर उसको पीते हैं तो इसके फायदे दोगुना बढ़ भी सकते हैं. यहां जानें गाजर के जूस को और भी हेल्दी बनाने के लिए उसमें क्या-क्या डालना चाहिए और क्यों. 

गाजर के जूस में क्या मिलाकर पीना चाहिए?

नींबू: नींबू में विटामिन सी और डिटॉक्सिफाइंग गुण पाए जाते हैं, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं गाजर के जूस में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीने से न सिर्फ उसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है, बल्कि वजन भी कम किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से ज्यादा पसीना आता है?

अदरक: गाजर के जूस में कद्दूकस किया हुआ अदरक डालने से यह न सिर्फ स्वाद बढ़ा सकता है, बल्कि पेट को भी ठीक रख सकता है. सर्दियों के मौसम में गरज के जूस में अदरक मिलाकर पीने से सर्दी-जुकाम से छुटकारा पाया जा सकता है.

आंवला: आंवला जिसे गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है. अगर आप एक चम्मच आंवले का रस गाजर के जूस में डालें, तो यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकता है और स्किन को ग्लोइंग बना सकता है.

काली मिर्च: अगर आप गाजर के जूस में एक चुटकी काली मिर्च और सेंधा नमक डालते हैं, तो यह न केवल जूस का स्वाद बढ़ा सकता है बल्कि पाचन को भी दुरुस्त रख सकता है. गाजर के जूस में काली मिर्च मिलाकर पीने से पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाई जा सकती है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gajar Ke Juice Ke Fayde, Gajar Ka Juice Peene Se Kya Hota Hai, Gajar Ka Juice Kab Pina Chahiye, Carrot Juice Peene Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now