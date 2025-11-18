Khali Pet Amla Gajar Chukandar Juice Peene Ke Fayde : क्या आप सुबह एक ऐसी दमदार शुरुआत चाहते हैं जो केवल नींद ही न भगाए, बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य को एक नई ऊर्जा दे? तो अपनी रोज़ाना की कॉफ़ी को छोड़कर, आँवला, चुकंदर और गाजर के जूस का एक गिलास अपनाएँ. महत्वपूर्ण विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर यह जूस न केवल आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान बनाता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, त्वचा के स्वास्थ्य, पाचन, हृदय स्वास्थ्य और समग्र तंदुरुस्ती में भी सुधार करता है. अपने दिन की शुरुआत खाली पेट इस पोषक तत्वों से भरपूर पेय के साथ करें, और प्रकृति की इन शक्तियों को आपको एक स्वस्थ शुरुआत देने दें.

आगे पढ़िए कि क्यों इस पेय को आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए और इसे घर पर तैयार करने का तरीका भी जानिए.

रोजाना खाली पेट आंवला-चुकंदर और गाजर का जूस पीने के फायदे | Rojana Khali Pet Amla Gajar Chukandar Juice Pine ke Fayde

1. प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर

यह जूस आँवला, चुकंदर और गाजर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाली शक्तियों का एक अद्भुत मिश्रण है. आँवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और कोलेजन के निर्माण में मदद करता है. चुकंदर आयरन, फोलेट और नाइट्रेट्स प्रदान करता है, जो रक्त संचार और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है. वहीं, गाजर में बीटा-कैरोटीन (विटामिन ए) होता है, जो दृष्टि (Vision), इम्यूनिटी और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है.

विशेषज्ञों के अनुसार, आँवला में मौजूद विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है. चुकंदर और गाजर भी बीटा-कैरोटीन, जिंक और आयरन जैसे पोषक तत्वों के साथ इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, जिससे सर्दी और फ्लू से लड़ने की ताकत मिलती है.

2. स्वस्थ त्वचा और धीमी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया

आँवला और गाजर अपने कोलेजन को बढ़ावा देने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो त्वचा की लोच (Elasticity) को बढ़ाते हैं और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करते हैं. चुकंदर रक्त संचार को सुधारता है, जिससे त्वचा को एक प्राकृतिक और स्वस्थ चमक मिलती है. इस पेय का रोज़ाना सेवन समय के साथ आपको साफ़, चमकदार और जवां त्वचा दे सकता है. विभिन्न अध्ययनों ने आँवला के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और फ्लेवोनोइड्स को ऑक्सीडेटिव तनाव से त्वचा की रक्षा करने वाला बताया है.

3. पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक

आयुर्वेद में आँवला को पाचन सहायक (Digestive Aid) माना जाता है, जो पेट के एसिड को संतुलित करता है और पेट फूलना तथा अपच को रोकता है. चुकंदर लीवर को डिटॉक्सिफाई करने और रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, जबकि गाजर में मौजूद फाइबर आँतों की गति (Bowel Movements) को नियमित करता है. ये सभी सामग्रियाँ मिलकर पाचन, शरीर की सफाई (Detoxification) और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य को पूर्ण समर्थन देती हैं.

4. रक्त स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर में सुधार

चुकंदर और गाजर आयरन और फोलेट से भरपूर होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए आवश्यक हैं. आँवला आयरन के अवशोषण (Absorption) को बेहतर बनाता है, जिससे यह पेय एनीमिया (खून की कमी) और थकान के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपचार बन जाता है. दैनिक सेवन ऑक्सीजन के संचार में सुधार करता है, थकान कम करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है.

5. वज़न प्रबंधन और मेटाबॉलिज्म को सहारा

कम कैलोरी वाला लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर यह जूस आपको भरा हुआ और ऊर्जावान महसूस कराता है, जिससे आप अस्वास्थ्यकर खाने की इच्छा (Unhealthy Cravings) से बचते हैं. आँवला मेटाबॉलिज्म और फैट बर्न करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है. संतुलित जीवनशैली के साथ नियमित रूप से इसका उपयोग प्राकृतिक रूप से वज़न घटाने, ब्लड शुगर को संतुलित करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

6. हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करे

चुकंदर रक्तचाप (Blood Pressure) को कम करने के लिए जाना जाता है. इसका रोज़ाना सेवन हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करता है और हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) के खतरे को कम करता है. चुकंदर के लाभ इसके एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि बीटािन और विटामिन सी से भी मिलते हैं, जो रक्त वाहिकाओं (Vascular Protection) की सुरक्षा करते हैं. अध्ययनों से पता चला है कि चुकंदर का सेवन टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में ब्लड प्रेशर और अन्य संबंधित स्वास्थ्य कारकों को कम करता है.

घर पर आँवला, चुकंदर और गाजर का जूस कैसे बनाएं

सामग्री:

* 2-3 आँवला

* 1 मध्यम आकार का चुकंदर

* 2 मध्यम आकार की गाजर

* ½–1 इंच अदरक

* ½ नींबू

* 1–2 चम्मच शहद या गुड़ (वैकल्पिक)

* 1–1.5 कप पानी

विधि:

1. चुकंदर और गाजर को धोकर छील लें और काट लें. आँवला को छोटे टुकड़ों में काट लें और बीज निकाल दें.

2. आँवला, चुकंदर, गाजर, अदरक और पानी को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें जब तक कि यह चिकना न हो जाए.

3. अगर आप बिल्कुल साफ़ जूस चाहते हैं तो छान लें, या गाढ़े स्मूदी की तरह भी इसका सेवन कर सकते हैं.

4. नींबू का रस निचोड़ें और आवश्यकतानुसार शहद/गुड़ मिलाएं. अच्छी तरह ब्लेंड करें और पिएँ.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)