गाजर के जूस में मिलाकर पी लें ये दो चीजें, पूरी सर्दी नहीं सताएंगी ये 5 समस्याएं

Beetroot Carrot And Amla Juice: ठंड के मौसम में कई मौसमी सब्जियां आपको मिलेंगी जो न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल मानी जाती हैं. अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो खाली पेट रोजाना एक गिलास गाजर आंवला और चुकंदर मिक्स जूस का सेवन कर सकते हैं. गाजर आंवला और चुकंदर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इन्हें कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. गाजर, आंवला और चुकंदर में विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फोलेट और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं ये जूस और क्या हैं फायदे.

गाजर, आंवला और चुकंदर का जूस कैसे बनाएं- (Gajar Amla Beetroot Juice Recipe)

सामग्री-

गाजर

आंवला

चुकंदर

पानी

विधि-

गाजर, आंवला और चुकंदर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें. फिर इन सभी टुकड़ों को मिक्सर में डालें. इसमें 1/2 कप पानी मिलाएं. मिक्सर को चलाकर जूस निकालें. जूस को छान लें. यदि चाहें तो बर्फ के टुकड़े मिलाएं. गाजर, आंवला और चुकंदर का जूस फ्रेश सर्व करें.

गाजर, आंवला और चुकंदर जूस पीने के फायदे- (Gajar Amla Chukandar Juice Ke Fayde)

1.पाचन-

गाजर और चुकंदर में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है. अगर आप भी पेट को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो इस जूस का सेवन कर सकते हैं.

2. इम्यूनिटी-

आंवले में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने और सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से बचाने में मददगार हैं. इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप गाजर आंवला और चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं.

3. स्किन-

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण इन 3 चीजों से बना जूस स्किन से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे स्किन ग्लोइंग बनती है और दाग-धब्बे कम हो सकते हैं.

4. खून की कमी-

अगर आप भी खून की कमी से जूझ रहे हैं तो रोजाना चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

