IND U19 vs PAK U19 Final: साल 1989 से लेकर अब तक, अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत का ऐसा रहा है 36 साल का इतिहास

IND U19 vs PAK U19 Asia Cup Final: भारतीय टीम रिकॉर्ड 9वां टाइटल जीतने की कोशिश में रविवार को ICC अकादमी में अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान पर अपनी बादशाहत साबित करना चाहेगा. आयुष म्हात्रे की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी वाली भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उन्होंने ग्रुप A के अपने सभी मैच जीते हैं और पाकिस्तान से आगे रहकर टॉप पर रही है, जिसे पिछले रविवार को भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज में एकमात्र 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

भारत ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में भी इसी लय को बरकरार रखा, जिसमें उसने श्रीलंका को आठ विकेट से हराया. दूसरी ओर पाकिस्तान पिछले चैंपियन बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा.

अंडर-19 एशिया कप में टीम इंडिया का सफरनामा

अंडर-19 एशिया कप में टीम इंडिया का सफर हमेशा उतार-चढ़ाव और यादगार पलों से भरा रहा है. अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत ने इस टूर्नामेंट में कई बार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. टीम इंडिया ने पहली बार साल 1989 में अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता था. उस समय फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारत ने 79 रनों से शानदार जीत हासिल की थी.

इसके बाद भारत को फिर से चैंपियन बनने के लिए 14 साल का इंतजार करना पड़ा और साल 2003 में अंडर-19 एशिया कप का आयोजन हुआ और टीम इंडिया ने एक बार फिर श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2005 और 2007 के बीच एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने 2005 और 2007 के बीच एक ACC अंडर-19 एलीट कप आयोजित किया था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर "एशिया कप" का नाम नहीं दिया गया था और इसमें मुख्य रूप से एसोसिएट टीमें खेलती थीं.

इसके 5 साल बाद फिर आधिकारिक तौर पर अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट 2012 में मलेशिया में फिर से शुरू हुआ. साल 2012 का फाइनल काफी रोमांचक रहा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला टाई रहा और ट्रॉफी दोनों टीमों के बीच साझा की गई.

साल 2013-14 में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 40 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया. इसके बाद 2016 में भारत ने श्रीलंका को 34 रनों से मात दी. हालांकि 2017 में टीम इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच पाई. लेकिन 2018 में भारत ने जोरदार वापसी करते हुए श्रीलंका को 144 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की.

साल 2019 में भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में 5 रनों से हराया और साल 2021 में भारत को श्रीलंका के खिलाफ DLS नियम के तहत 9 विकेट से जीत मिली थी. वहीं 2024 में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 59 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

अब एक बार फिर टीम इंडिया की नजर ट्रॉफी पर

अब एक बार फिर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है. 21 दिसंबर को फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. टीम इंडिया एक बार फिर चैंपियन बनकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारत का फाइनल तक का सफर उसके ऑलराउंड प्रदर्शन पर टिका है, जिसमें बैट्समैन और बॉलर ने मिलकर एक मजबूत टीम बनाई है.

बल्लेबाजी में, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसने दो बार 400 से ज़्यादा का स्कोर बनाया है. 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में 17 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू जैसे रोमांचक युवा टैलेंट सामने आए हैं. अगर टीनएज खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ पहले मैच में 95 गेंदों में 171 रन बनाकर भारत को 6 विकेट पर 433 का स्कोर बनाने में मदद की, तो कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

पिछले मुकाबलों की तरह, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से नो-हैंडशेक पॉलिसी का पालन करने की उम्मीद है. पाकिस्तान 2012 में एक बार एशिया कप का चैंपियन रहा है और तब से वे दो बार (2013-14 और 2017) रनर-अप रहे हैं.

दोनों टीमें:

भारत: आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(vc), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज.

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उप-कप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेट कीपर), हुजैफा अहसान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायन (विकेट कीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.