किस विटामिन की कमी से ज्यादा पसीना आता है?

Jyada Paseena Kyu Aata h: चलिए जानते हैं कौन से विटामिन की कमी से ज्यादा पसीना आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

What is the best vitamin to reduce sweating?

Jyada Paseena Kyu Aata h: शरीर में पसीना आना आम है, लेकिन अगर बिना मेहनत या गर्मी के जरूरत से ज्यादा पसीना आए, तो हो सकता है यह किसी पोषक तत्व की कमी या स्वास्थ्य समस्या के कारण हो. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. जरूरत से ज्यादा पसीना आना शरीर में कुछ विटामिनों और खनिजों के कारण हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन से विटामिन की कमी से ज्यादा पसीना आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

पसीना आने पर कौन सा विटामिन लेना चाहिए?

विटामिन डी: जरूरत से ज्यादा पसीना आने के बड़े कारणों में से एक है शरीर में विटामिन डी की कमी. यह विटामिन हड्डियों, इम्यूनिटी और हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी होता है. ऐसे में जब शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम होती है, तो सिर और माथे पर ज्यादा पसीना आ सकता है. शरीर में विटामिन डी के कारण थकान और कमजोरी, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, मूड में चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और इम्यूनिटी लो हो सकती है.

विटामिन B कॉम्प्लेक्स: विटामिन B कॉम्प्लेक्स: विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी12 मेटाबॉलिज्म और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. शरीर में अगर इनकी कमी हो जाए, तो शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया गड़बड़ा सकती है, जिससे शरीर गर्म महसूस कर सकता है और ज्यादा पसीना आ सकता है. शरीर में विटामिन बी की कमी के कारण हाथ-पैरों में झनझनाहट, थकान और कमजोरी, बालों का झड़ना, मांसपेशियों में दर्द और नींद की समस्या हो सकती है.

