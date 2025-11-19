गाजर का हलवा बनाना हुआ आसान! 15 मिनट में कुकर में तैयार करें ये झटपट रेसिपी

विज्ञापन
Gajar Halwa Recipe In Cooker: सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे ही बाजारों में गाजर भी खूब मिलेगी. सर्दियां और गाजर ये दोनों मिलकर ही हमें गाजर के हलवे की याद दिला देते हैं. चलिए आपको बताते हैं गाजर के हलवे को 15 मिनट में बनाने वाली रेसिपी के बारे में.

Gajar Halwa Recipe In Cooker: सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे ही बाजारों में गाजर भी खूब मिलेगी. सर्दियां और गाजर ये दोनों मिलकर ही हमें गाजर के हलवे की याद दिला देते हैं. सर्द हवा और गर्मा-गर्म गाजर का हलवा खाने का तो मजा ही कुछ और है. लेकिन इसको बनाने से लोग डरते हैं क्योंकि इसको बनाने में काफी समय और काफी मेहनत लगती है. ऐसे में लोग इसको दुकानों से लाकर खाना पसंद करते हैं. लेकिन दुकानों में वो स्वाद कहा ही मिल पाता है जो घर के बने हलवे में होता है. तो आज हम आपको गाजर के हलवे को बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप सिर्फ 15 मिनट में हलवा बनाकर तैयार कर लेंगे वो भी बिना किसी झंझट के. आपको कुकर के हलवे को कुकर में बनाना है. आपको शायद यकीन ना हो लेकिन आप प्रेशर कुकर में गाजर का टेस्टी हलवा बना सकते हैं वो भी सिर्फ 15 मिनट में, तो चलिए इस सर्दी में मिनटों में बनाते हैं गाजर का हलवा.

सामग्री 

  • गाजर - आधा किलो ( कद्दूकस की हुई)
  • दूध - आधा लीटर
  • घी - 3-4 बड़े चम्मच
  • हरी इलायची - 4-5 9 पाउडर)
  • चीनी - स्वादानुसार 
  • काजू और बादाम - 2 से 3 चम्मच (कटे हुए)

रेसिपी

सबसे पहले आपको गाजर को अच्छे से साफ कर के कद्दूकस कर लें. आप चाहें तो गाजर को पीस में भी काट सकते हैं. अब कुकर में गाजर और दूध डालकर दोनों को अच्छे से मिक्स कर दें और कुकर का ढ़क्कन लगातर धीमी आंच पर 1-2 सीटी आने तक पकाएं. सीटी आने के बाद इसको धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं. इसके बाद ढक्कन खोले और उसमें घी और चीनी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और भुनने दें. आखिर में इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स डालकर हलवे को तब तक पकाएं जब तक वो दानेदार ना हो जाए और उसमें से सोंधी महक ना आने लगे. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

