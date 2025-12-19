स्वाद और सेहत का "परफेक्ट कॉम्बिनेशन" है गाजर का हलवा, नोट करें रेसिपी

Gajar Halwa Recipe In Hindi: सर्दियां आटे ही लोगों में गाजर के हलवे का क्रेज बढ़ जाता है. यह स्वाद के साथ सेहत के लिए कमाल माना जाता है क्योंकि गाजर में विटामिन ए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी घर पर आसान रेसिपी से गाजर का हलवा बनाने की सोच रहे हैं, तो नीचे बताई गई इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें.

गाजर का हलवा बनाने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए?

सामग्री

गाजर

घी

दूध

चीनी

ड्राई फ्रूट्स

इलायची पाउडर

बनाने की विधि

घर पर गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों को अच्छी तरह धोकर उनका छिलका कद्दूकस कर लें. अब एक बड़े बर्तन में कद्दूकस की हुई गाजर और दूध डाल दें और फिर इन्हें मध्यम आंच पर पकने दें और बीच-बीच में चलाते रहें. जब लगे मिश्रण गाढ़ा हो गया है, उसकी आंच कम कर दें. अब इसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिला लें. बात दें, चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा पतला हो जाएगा, लेकिन कुछ देर पकाने पर यह फिर से गाढ़ा हो जाएगा. अब हलवे में घी डालें और अच्छी तरह भूनें. जब हलवा कढ़ाही छोड़ने लगे और खुशबू आने लगे, तब समझ लें कि हलवा अच्छे से पक चुका है, फिर अंत में इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालकर सर्व करें.

