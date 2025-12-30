Gajar Ka Halwa: सिर्फ 15 मिनट में बनाएं गाजर का स्वादिष्ट हलवा, नोट कर करें रेसिपी

Gajar Ka Halwa: गाजर सर्दियों के मौसम में आने वाली एक मौसमी सब्जी है. वैसे तो आपको पूरे साल गाजर मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी. लेकिन ठंड के मौसम में आने वाली फ्रेश गाजर का स्वाद ही अलग होता है. गाजर से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. लेकिन सर्दियों में सबसे ज्यादा जो डिश बनाई जाती है वो है गाजर का हलवा. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं लेकिन ज्यादा समय न देकर झटपट गाजर का हलवा तैयार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं गाजर का हलवा- ( How to make carrot halwa in pressure cooker)

सामग्री-

गाजर

इलायची

दूध

ड्राई फ्रूट्स

शक्कर

खोया

विधि-

गाजर का हलवा झटपट बनाने के लिए आपको कुकर का इस्तेमाल करना है. सबसे पहले आप गाजर को धोकर साफ कर लें. अब इन्हें छीलकर गोल-गोल आकार में काट लें और कुकर में थोड़ा सा घी दूध और इलायची डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं. सीटी आने के बाद गैस को बंद करें और गैस निकलने पर कुकर का ढ़क्कन खोल दें. अब इसे मैशर की मदद से गाजर को अच्छे से मैश कर दें. अब गैस को जलाकर उसे तब तक पकाएं जब तक दूध अच्छे से पक कर सूख न जाए. ध्यान रखें कि गाजर को कुकर के तले में चिपकने से बचाने के लिए इसे अच्छे से चलाते रहें. इसके बाद घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद इसमें चीनी डालें और चीनी पिघलने तक पकाएं. लास्ट में खोया डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि गुठलियां न रह जाएं. बादाम या जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं उससे गार्निश कर सर्व करें.

ये भी पढ़ें- Air Frying Vs Deep Frying: खाना पकाने के लिए करते हैं एयर फ्रायर का इस्तेमाल, तो डॉक्टर से जान लें...

गाजर खाने के फायदे-(Gajar Khane Ke Fayde)

गाजर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, बीटा-कैरोटीन, विटामिन K1, पोटैशियम, बायोटिन, विटामिन B6, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कैरोटीनॉयड पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो आंखों को हेल्दी रखने, इम्यूनिटी को बढ़ाने और वजन को कम करने में मदद मिल सकती है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)