बेहद खौफनाक! 500 रुपये के लिए पहले हत्या, फिर कुत्तों के आगे छोड़ा शव... कानपुर में दोस्त ही बना हैवान

आरोपी कामता ने बताया कि राहुल उसका पुराना दोस्त था. राहुल ने उससे 500 रुपए उधार लिए थे, जिसे मांगने पर वह टाल-मटोल कर रहा था. दो दिन पहले शराब पीते समय जब कामता ने पैसे मांगे तो राहुल ने उसे मां-बहन की गालियां दीं. कामता ने उसी समय उसकी हत्या की ठान ली थी. 

कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपने दोस्त की महज 500 रुपये को लेकर हुए विवाद में ना सिर्फ ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी बल्कि उसके शव को भी ऐसी जगह फेंक दिया जहां कुत्तों ने उसे नोच खाया था. रोंगटे खड़े करने वाली ये वारदात कानपुर के गोविंद नगर की बताई जा रही है. पुलिस की जांच में पता चला था कि आरोपियों ने जिस जगह पर शव को फेंका था उससे 50 मीटर दूर मृतक के कपड़े फेंके गए थे. पुलिस ने मृतक की पहचान 35 वर्षीय राहुल अवस्थी के रूप में की है. जो पेट्रोल पंप में सेल्समैन के रूप में काम करता था. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी चाचा-भतीजे हैं. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कामता शर्मा और मोहित शर्मा के रूप में की है. 

पूछताछ में आरोपियों ने किए हैरान करने वाले खुलासे

पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.इस पूछताछ में आरोपियों ऐसे खुलासे किए जिसे सुन खुद पुलिस भी हैरान रह गई. आरोपी कामता ने बताया कि राहुल उसका पुराना दोस्त था. राहुल ने उससे 500 रुपए उधार लिए थे, जिसे मांगने पर वह टाल-मटोल कर रहा था. दो दिन पहले शराब पीते समय जब कामता ने पैसे मांगे तो राहुल ने उसे मां-बहन की गालियां दीं. कामता ने उसी समय उसकी हत्या की ठान ली थी. 

शराब पीने के बहाने बुलाकर की हत्या

कामता ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने दोस्त राहुल को शराब पीने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या की है. पुलिस की जांच में पता चला है कि राहुल ने आखिरी बार अपने पिता राम प्रकाश अवस्थी को उनका मोबाइल दिया, जो पास के ही डिपो में गार्ड की नौकरी करते थे. उस वक्त सीसीटीवी में राहुल की बाइक पर कामता बैठा दिखा. इसके बाद कामता और मोहित राहुल को निराला नगर ग्राउंड ले गए. वहां शराब पीने के बाद फिर पैसों पर विवाद हुआ. आरोपियों ने पहले राहुल को बेल्टों से पीटा. 

चोट नहीं लग रही थी इसलिए उतारी थी पीड़ित की जैकेट

कामता ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि जब उन्होंने राहुल को पीटना शुरू किया तो उसे उसकी जैकेट की वजह से चोट ज्यादा नहीं लग रही थी. इसलिए उन्होंने पहले राहुल की जैकेट और कपड़े उतारे, उसके बाद उसकी पिटाई फिर शुरू की. जब वो बेहोश हो गया तो ईंट से उसके सिर और चेहरे को कूचल दिया. 

DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए चार टीमें गठित की थीं. पुलिस ने जब राहुल के पिता के कार्यस्थल (ऑयल डिपो) के पास के कैमरे खंगाले, तो राहुल के साथ बाइक पर कामता दिखाई दिया. पुलिस ने कामता को उठाया और कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने पूरी कहानी उगल दी. पुलिस के मुताबिक इतनी बर्बरता करने के बाद भी आरोपियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी. 

Kanpur Murder, Crime In Kanpur, Kanpur Police
