कामचोरों में खुशी का माहौल...गाजर का हलवा बनाने का इतना झन्नाटेदार हैक नहीं मिलेगा

Gajar Ka Halwa Kaise Banta Hai: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इन दिनों गाजर का हलवा बनाने का एक अनोखा और आसान तरीका जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि अब गाजर को कद्दूकस करने की मेहनत किए बिना भी स्वादिष्ट हलवा तैयार किया जा सकता है. वो भी बिल्कुल आसान तरीके से.

अब गाजर कद्दूकस करने की टेंशन खत्म ( Gajar Halwa Viral Video )

वीडियो के मुताबिक, सबसे पहले एक कढ़ाही में थोड़ा सा घी डालें और उसमें ढेर सारी छिली हुई साबूत गाजर डाल दें. इसके बाद इसमें दूध डालकर कढ़ाही को ढक दिया जाता है, ताकि गाजर अच्छे से पक जाएं. जब गाजर नरम हो जाएं, तो मेशर की मदद से उन्हें अच्छे से मसल लिया जाता है. इसके बाद कढ़ाही में फिर से थोड़ा घी डालकर गाजर को अच्छी तरह भूनते हैं. फिर इसमें मलाई वाला दूध मिलाया जाता है और लगातार चलाते हुए पकाया जाता है. जब हलवा गाढ़ा होने लगे, तब इसमें चीनी डाली जाती है और कुछ देर बाद ड्राई फ्रूट्स मिलाकर पकाया जाता है.

वायरल हुई झटपट गाजर हलवा ट्रिक ( Instant Gajar Halwa Recipe )

कुछ ही मिनटों में खुशबूदार और टेस्टी गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है. इस ट्रिक की सबसे खास बात यह है कि इसमें न तो गाजर कद्दूकस करने की झंझट है और न ही घंटों रसोई में खड़े रहने की जरूरत. यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @100k__rudo से शेयर किया गया है, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और जमकर लाइक व शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस आसान रेसिपी को 'गेम चेंजर ट्रिक' बता रहे हैं.

