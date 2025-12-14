विज्ञापन
विशेष लिंक

कामचोरों में खुशी का माहौल...गाजर का हलवा बनाने का इतना झन्नाटेदार हैक नहीं मिलेगा

सर्दियों में गाजर का हलवा सबका फेवरेट होता है, लेकिन घंटों गाजर कद्दूकस करना सबसे बड़ी परेशानी होती है. अब इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही एक आसान ट्रिक से बिना कद्दूकस किए मिनटों में टेस्टी गाजर हलवा बना सकते हैं और लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कामचोरों में खुशी का माहौल...गाजर का हलवा बनाने का इतना झन्नाटेदार हैक नहीं मिलेगा
गाजर का हलवा बनाने वालों की हो गई ऐश, कमचोरों के लिए इससे बढ़िया हैक नहीं हो सकता

Gajar Ka Halwa Kaise Banta Hai: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इन दिनों गाजर का हलवा बनाने का एक अनोखा और आसान तरीका जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि अब गाजर को कद्दूकस करने की मेहनत किए बिना भी स्वादिष्ट हलवा तैयार किया जा सकता है. वो भी बिल्कुल आसान तरीके से.

ये भी पढ़ें:-मस्ती के लिए पाकिस्तान में हो रहे फर्जी निकाह, मुस्लिम देश में ऐसा क्यों कर रहे लड़के-लड़की

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें:-अपने स्पर्म से कर डाले 197 बच्चे पैदा, लेकिन हो गई एक बड़ी गलती, मंडरा रहा है मौत का खतरा

अब गाजर कद्दूकस करने की टेंशन खत्म (Gajar Halwa Viral Video)

वीडियो के मुताबिक, सबसे पहले एक कढ़ाही में थोड़ा सा घी डालें और उसमें ढेर सारी छिली हुई साबूत गाजर डाल दें. इसके बाद इसमें दूध डालकर कढ़ाही को ढक दिया जाता है, ताकि गाजर अच्छे से पक जाएं. जब गाजर नरम हो जाएं, तो मेशर की मदद से उन्हें अच्छे से मसल लिया जाता है. इसके बाद कढ़ाही में फिर से थोड़ा घी डालकर गाजर को अच्छी तरह भूनते हैं. फिर इसमें मलाई वाला दूध मिलाया जाता है और लगातार चलाते हुए पकाया जाता है. जब हलवा गाढ़ा होने लगे, तब इसमें चीनी डाली जाती है और कुछ देर बाद ड्राई फ्रूट्स मिलाकर पकाया जाता है.

VIDEO देखने के लिए यहां क्लिक करें

Latest and Breaking News on NDTV

वायरल हुई झटपट गाजर हलवा ट्रिक (Instant Gajar Halwa Recipe)

कुछ ही मिनटों में खुशबूदार और टेस्टी गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है. इस ट्रिक की सबसे खास बात यह है कि इसमें न तो गाजर कद्दूकस करने की झंझट है और न ही घंटों रसोई में खड़े रहने की जरूरत. यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @100k__rudo से शेयर किया गया है, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और जमकर लाइक व शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस आसान रेसिपी को 'गेम चेंजर ट्रिक' बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-सिर्फ 6 महीने काम करने के 1.3 करोड़ रुपये सैलरी, ऑफर सुनकर डर गया लड़का, पूछा- करूं या नहीं

ये भी पढ़ें:-मरने के बाद 7 मिनट के लिए दूसरी दुनिया में चली गई महिला, पिता बने फरिश्ता और बचा ली जान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gajar Ka Halwa, Gajar Halwa Viral Video, Gajar Ka Halwa Kaise Banta Hai, Instant Gajar Halwa Recipe, Viral Instagram Food Video
Get App for Better Experience
Install Now