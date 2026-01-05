विज्ञापन
Chai Pine Ke Nuksan: सुबह से लेकर शाम तक हम सभी चाय का सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाय किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए चाय...
Chai Pine Ke Nuksan: चाय पीने के नुकसान.

Chai Pine Ke Nuksan: चाय भारतीयों के लिए सिर्फ चाय नहीं है बल्कि ये एक इमोशन है, लगाव है और उनकी थकान को दूर करने का उपाय है. जी हां कई लोगों को कहना है कि अगर वो सुबह चाय का सेवन न करें, तो उन्हें दिनभर थकान और आलस महसूस होती है. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो इस भावना को समझ सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाय का सेवन कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकता है, खासकर अगर आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं पीना चाहिए चाय.

चाय पीने के नुकसान- (Chai Pine Ke Nuksan)

1. ब्लड शुगर और डायबिटीज-

मीठी और दूध वाली चाय ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है, खासकर खाली पेट पीने से. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो खाली पेट दूध और चीनी की चाय पीने से बचें.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Unsplash

2. पाचन-

खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस, पेट में जलन और पेट के अल्सर की समस्या हो सकती है. क्योंकि, यह पेट में एसिड बढ़ाती है और पाचन प्रक्रिया को धीमा करती है. जिन लोगों को पाचन या पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, तो खाली पेट चाय पीने से बचें.

3. खून की कमी-

चाय में टैनिन होता है, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है, जिससे एनीमिया (खून की कमी) और थकान हो सकती है. अगर आपको खून की कमी पहले से ही है तो इसका सेवन करने से बचें.

4. दांतों-

चाय के टैनिन दांतों पर पीले या भूरे दाग (Stains) बना सकते हैं और मुंह से बदबू भी आ सकती है. अगर आप भी अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो चाय का सेवन करने से बचें.

कैसे बनाएं हेल्दी और परफेक्ट चाय- (How To Make Perfect And Healthy Tea)

अगर आप अपनी चाय को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें दूध की मात्रा को कम रखें. चीनी का इस्तेमाल चाय में न के बराबर करें. सबसे पहले चाय बनाने के लिए आपको एक पैन में 2 कप पानी लेना है. इसमें आधा कप दूध डालें और चाय पत्ती डालकर अच्छे से खौला लें. आप चीनी का इस्तेमाल कम रखें या फिर न ही इस्तेमाल करें. फिर इसमें अदरक, इलायची, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें. इस चाय को एक बार अच्छे से खौल जाने के बाद छान लें और पी लें.     

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

