WAR UPDATE

मिसाइल लॉक और 16 टारगेट तबाह... समंदर में बारूद का जाल बिछा रहीं ईरानी नावें पल भर में खाक- VIDEO

US Iran War: अमेरिका के कई मीडिया संस्थानों ने कहा कि ईरान ने या तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य में माइन बिछाना शुरू कर दिया है या ऐसा करने वाला है. इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसी कार्रवाई शुरू होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.

US Iran War: माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाज को अमेरिका बना रहा निशाना
  • अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के माइन बिछाने वाले जहाजों पर पूरी ताकत से हमला शुरू किया है
  • राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी कि माइन बिछाने पर पहले न देखे गए सैन्य हमले होंगे
  • हॉर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा होकर गुजरता है
मिडिल ईस्ट की जंग को शुरू हुए 11 दिन गुजर चुके हैं. अब अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के माइन बिछाने वाले जहाजों पर पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया है. वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को तेहरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को निशाना बनाया, तो उसे पहले कभी न देखे गए सैन्य हमलों का सामना करना पड़ेगा. दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है.

ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई जब तेहरान ने कसम खाई कि खाड़ी का कोई भी तेल इस अहम समुद्री रास्ते से नहीं गुजरने दिया जाएगा. इसी वजह से जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग रुक जाने के कारण तेल की कीमतें बहुत उतार-चढ़ाव भरी बनी हुई हैं.

ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कुछ घंटों में हमने 10 निष्क्रिय माइन बिछाने वाली नावों और/या जहाजों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है, और आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे.”

इसके बाद में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास नष्ट किए गए माइन बिछाने वाले जहाजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. CENTCOM की पोस्ट में एक वीडियो फुटेज भी शामिल था, जिसमें अलग-अलग नावों पर मिसाइल या अन्य हथियारों से हमला होते और उनके विस्फोट होते दिखाई दे रहे थे.

क्या ईरान हॉर्मुज में माइंस बिछा रहा?

अमेरिका के कई मीडिया संस्थानों ने कहा कि ईरान ने या तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य में माइन बिछाना शुरू कर दिया है या ऐसा करने वाला है. इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसी कार्रवाई शुरू होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. लेकिन साथ ही ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर किसी भी कारण से माइन बिछाई गईं और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे. दूसरी ओर, अगर वे जो भी माइन बिछाई गई हों उन्हें हटा देते हैं, तो यह सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा.”

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका उन मिसाइलों का इस्तेमाल भी करेगा जिनका उपयोग पहले लैटिन अमेरिका के समुद्री इलाकों में कथित ड्रग-तस्करी वाले जहाजों को तबाह करने के लिए किया गया था, ताकि खाड़ी के जलडमरूमध्य में किसी भी माइन बिछाने वाले जहाजों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके. उन्होंने कहा, “उनसे तेजी से और बेहद सख्ती से निपटा जाएगा.”

