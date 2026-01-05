विज्ञापन
ठंड में पी जाते हैं ज्यादा चाय? हो जाएं सावधान, नहीं तो पड़ सकते हैं लेने के देने

Chai Kyu Nahi Pini Chahiye: अगर आप भी ठंड में बार-बार चाय-चाय पीते हैं, तो बदल लें अपनी यह आदत क्योंकि बार-बार चाय पीना बॉडी पर बुरा असर डाल सकता है.

ठंड में पी जाते हैं ज्यादा चाय? हो जाएं सावधान, नहीं तो पड़ सकते हैं लेने के देने
What are the disadvantages of tea?

Chai Kyu Nahi Pini Chahiye: सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं के बीज शरीर को गर्म रखने के लिए एक कप चाय मिल जाए तो बस क्या कहने, लेकिन क्या आप जानते हैं? सर्दियों जो चाय सुकून देती है. वहीं, शरीर को कई नुकसान भी पहुंचा सकती है. अगर आप भी ठंड में बार-बार चाय-चाय पीते हैं, तो बदल लें अपनी यह आदत क्योंकि बार-बार चाय पीना बॉडी पर बुरा असर डाल सकता है.

ठंड होने पर चाय पी सकते हैं क्या?

ठंड होने पर सीमित मात्रा में चाय पीना ठीक माना जा सकता है, लेकिन अगर आप एक दिन में जरूरत से ज्यादा चाय पीते हैं, तो यह शरीर पर हानिकारक प्रभाव भी डाल सकता है. तो चलिए जानते हैं ज्यादा चाय पीने के क्या नुकसान हैं?

ज्यादा चाय पीने से शरीर में क्या होता है?

डिहाइड्रेशन: चाय में पाया जाने वाला कैफीन शरीर से पानी को बाहर निकालने का काम कर सकता है. वहीं, सर्दियों के मौसम में प्यास पहले ही कम लगती है. ऐसे में अगर आप जरूरत से ज्यादा चाय पीते हैं, डिहाइड्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण ड्राई स्किन, सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

पेट से जुड़ी दिक्कतें: जरूरत से ज्यादा पीने से पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच और जलन का सामना करना पड़ सकता है. चाय में टैनिन होता है. अगर आप इसे खाली पेट पीते हैं तो यह पेट में एसिड को बढ़ाकर एसिडिटी की समस्या को और बढ़ा सकता है.

आयरन की कमी: चाय में टैनिन नामक तत्व पाया जाता है जो आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है. जो लोग ठंड के मौसम में बार-बार चाय पीते हैं, वह धीरे-धीरे आयरन की कमी का शिकार बन सकते हैं, जिसके कारण कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

