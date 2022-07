Foods To Avoid In Rainy Season: क्या मानसून में मशरूम नहीं खाने चाहिए? जानें बरसात के मौसम और किन चीजों से बचें

Monsoon में मशरूम न खाने की सलाह दी जाती है.

What Should We Avoid During Monsoon? मानसून का मौसम डाइट पर एक्स्ट्रा ध्यान देने वाला होता है. कहा जाता है कि मानसून के दौरान कुछ फूड्स को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि नम और आर्द्र मौसम संक्रमणों को निमंत्रण दे सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मौसम हमें बीमारियों और बैक्टीरिया के प्रति सेंसटिव बनाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है. इसलिए इस मौसम में हेल्दी और सेफ फूड्स का सेवन करना बहुत जरूरी है. एक बात जो तेजी से फैल रही है कि मानसून में मशरूम नहीं खाने चाहिए, क्या ये सच है. क्या मानसून के मौसम में मशरूम एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है.

मानसून में मशरूम खाना कितना सेफ है? | How Safe Is It To Eat Mushrooms In Monsoon