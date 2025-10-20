स्टील, एल्युमिनियम और लोहा समेत इन बर्तनों को एक्सपर्ट ने दी 10 से इतनी रेटिंग, बर्तन बदलें, सेहत सुधारें

Best Utensils For Healthy Cooking: हम रोजाना जिस चीज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है खाना पकाने के बर्तन! लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बर्तन आपकी सेहत पर कितना असर डालते हैं? इंस्टाग्राम पर ‘फिट विथ रेशमी' नाम के अकाउंट पर एक वीडियो में रेशमी ने बताया कि किचन के बर्तन सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद अहम हैं. उन्होंने अलग-अलग बर्तनों को 10 में से रेटिंग दी और बताया कि कौन-से बर्तन सेहत के लिए सुरक्षित हैं और कौन नुकसानदायक. तो चलिए जानते हैं कि कौन-से बर्तन हैं आपके लिए सबसे बेहतर और किनसे आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए.

बर्तन बन सकते हैं सेहत के दुश्मन, कौन से बर्तन हैं सेफ?

1. स्टेनलेस स्टील - रेटिंग: 8/10

शुरुआत में इसमें से निकिल और क्रोमियम जैसे मेटल्स खाने में जा सकते हैं. लेकिन, रेगुलर यूज के साथ ये बर्तन स्टेबल हो जाते हैं और सेहत के लिए सुरक्षित माने जाते हैं. रोजाना के इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प है.

2. अनट्रीटेड एल्यूमिनियम - रेटिंग: 2/10

बिना कोटिंग वाला एल्यूमिनियम एसिडिक फूड्स जैसे टमाटर और नींबू के साथ रिएक्ट करता है. इससे मेटल्स खाने में मिल जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं. अगर बर्तन में स्क्रैच आ जाए तो तुरंत बदल देना चाहिए.

3. एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम - रेटिंग: 6/10

कोटिंग अच्छी हो तो ये थोड़ा बेहतर विकल्प है. लेकिन, हाई हीट, नमकीन और एसिडिक चीजें इसमें पकाने से बचना चाहिए. नियमित देखभाल जरूरी है.

4. सर्टिफाइड सिरेमिक - रेटिंग: 8.5/10

अगर आपको नॉन-स्टिक विकल्प चाहिए तो ये सबसे सुरक्षित है. PFAS फ्री और नॉन-टॉक्सिक होता है. कोटिंग निकलने लगे तो तुरंत रिप्लेस करें.

5. कास्ट आयरन – रेटिंग: 9/10

ये बर्तन खाना पकाने के साथ-साथ शरीर में आयरन की कमी भी पूरी करता है. महिलाओं और बच्चों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है. बस एसिडिक फूड्स लंबे समय तक इसमें न पकाएं.

6. प्योर ग्लास - रेटिंग: 10/10

ये 100% सेफ, केमिकल फ्री और टॉक्सिन फ्री होता है. बेकिंग, रीहीटिंग और स्टोरेज के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प. इसमें कोई मेटल या हानिकारक तत्व नहीं मिलते।

7. नॉन-स्टिक टेफ्लॉन - रेटिंग: -1/10

इसमें PFAS जैसे केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन, थायरॉइड और फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं. हाई हीट पर ये बेहद नुकसानदायक है. अगर कोटिंग निकल जाए या स्क्रैच आ जाए तो तुरंत फेंक दें.

रेशमी ने सही कहा “Your cookware matters more than you think!” यानी आपके किचन के बर्तन आपकी सेहत पर गहरा असर डालते हैं. छोटे-छोटे बदलाव जैसे टेफ्लॉन छोड़कर कास्ट आयरन या ग्लास अपनाना, आपके हार्मोन, पाचन और इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं.

तो अगली बार जब आप नया बर्तन खरीदें, तो सिर्फ डिजाइन नहीं, सेहत को भी ध्यान में रखें. क्योंकि सही बर्तन चुनना, हेल्दी लाइफ की ओर पहला कदम है.

