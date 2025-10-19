Sugar Free Kajlu Katli Recipe: दीवाली पर बनाएं शुगर फ्री काजू कतली, नोट कर लें रेसिपी

Diwali Sweets: दीवाली का त्योहार रोशनी के साथ लेकर आता है मिठाइयों की मिठास. लेकिन डायबिटीज के मरीज इनका मजा नहीं उठा पाते हैं. ऐसे में हमारे पास आपके लिए है शुगर फ्री मिठाई की रेसिपी. जिसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खा सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं शुगर फ्री काजू कतली बनाने की रेसिपी.

शुगर फ्री काजू कतली कैसे बनाएं ( Sugar Free Kaju Katli recipe)

ये भी पढ़ें: सुबह खाली पेट पी लीजिए लौकी का जूस, उसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

सामग्री

काजू- 2 कप

गुड- आधा कप

पानी- एक चौथाई कप

चांदी की चादर- 4-5

रेसिपी

काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले काजू को धोकर अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद इसको पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें. ध्यान रखें की काजू अच्छे से पिस गए हों. अब आपको एक पैन में गुड़ को गर्म करना है और इसको पिघला लेना है. जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए तो इसमें काजू के पाउडर को डालें और मिक्स कर लें. इसके थोड़ा सा ठंडा होने पर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें. अब एक प्लेट में घी लगाएं और उसके ऊपर इस डो को अच्छे सा फैला हैं. इसके ऊपर चांदी की परत लगाएं. इसको सेट होने के लिए रख दें. इसके बाद इसके पीस काट लें. आपकी शुगर फ्री काजू कतली बनकर तैयार है. ये पूरी तरह से शुद्ध है. बस ध्यान रखें कि अगर आपको शुगर है तो किसी भी मिठाई का सेवन एक सीमा मे हीं करें. किसी भी चीज की अधिकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)