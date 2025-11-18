घरेलू नुस्खा : काले, घने और लंबे बाल के लिए बाल में दही लगाएं या अंडा? जानिए यहां सही रेमेडी

Home remedy for long hair : क्या आपके मन में भी यह सवाल आता है कि लंबे, काले और घने बालों के लिए दही (Yogurt) बेहतर है या अंडा (Egg)? हम सब हमेशा किचन में रखी इन दो चीजों को लेकर उलझन में रहते हैं. आज हम आपकी यह कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और जानेंगे कि बालों को जानदार बनाने के लिए इन दोनों में से किसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए. तो बिना देर किए आइए जानते हैं, बाल में अंडा या दही क्या लगाना है ज्यादा हेल्दी.

बाल में अंडा लगाएं या दही

अंडा

अंडा प्रोटीन का खजाना है और हमारे बाल भी 70% प्रोटीन (केराटिन) से बने होते हैं. अगर आप बाल लंबे और घने करना चाहते हैं, तो अंडे से बेहतर कुछ नहीं.

अंडा बालों की जड़ों को पोषण देता है, उन्हें टूटने से बचाता है और उनकी मोटाई (Thickness) बढ़ाता है. यह एक तरह से बालों की डैमेज हुई 'दीवारों' की मरम्मत करता है, जिससे लंबाई तेजी से बढ़ती है.

अंडे की सफेदी को ऑलिव ऑयल या शहद के साथ मिलाकर 30 मिनट के लिए लगाएं.

दही का काम

दही बालों के लिए एक शानदार नेचुरल कंडीशनर का काम करता है. इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो सिर की त्वचा (Scalp) को साफ रखता है.

फायदा

दही बालों को एकदम सॉफ्ट (Soft) और चमकदार बनाता है. अगर आपको रूसी (Dandruff) की समस्या है या बाल रूखे-सूखे रहते हैं, तो दही आपके लिए बेस्ट है. यह नमी बनाए रखता है और बालों की चमक बढ़ाता है.

कैसे लगाएं

दही को अकेले या नींबू के रस के साथ मिलाकर 20 मिनट के लिए लगाएं.

तो फिर बाल में क्या लगाना सही है

अगर आप काले, घने और लंबे तीनों तरह के बाल चाहते हैं, तो अंडा और दही दोनों ही कमाल के हैं.

दोनो साथ में लगाएं

एक अंडे में 2 बड़े चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिलाकर एक हेयर मास्क तैयार करें. इस पैक को हफ्ते में एक बार लगाएं.

रिजल्ट

अंडा बालों को अंदर से मजबूती देगा और दही उन्हें बाहर से चमक और नमी देगा. यह परफेक्ट कॉम्बो आपके बालों को वो सब देगा जो उन्हें काला, घना और लंबा बनने के लिए चाहिए.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)