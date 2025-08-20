Doodh Peene Ke Fayde aur Nuksan: खाली पेट दूध पीने के फायदे और नुकसान

Khali Pet Doodh Peene Ke Fayde Aur Nuksan: दूध को सभी पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है. कहते हैं अगर आपने दूध पी लिया तो आपको सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. हमारे घरों में रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट दूध पीने के परंपरा पुराने समय से चली आ रही है. लेकिन, हर चीज अपने साथ नुकसान लेकर आती है, चाहे वह कितनी ही हेल्दी क्यों न हो. दूध पीने के भी कई नुकसान हैं. खासकर खाली पेट दूध पीने के नुकसान भी कई बार परेशान कर सकते हैं. दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि खाली पेट दूध पीना सही है या नहीं? चलिए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान.

खाली पेट दूध पीने के फायदे (Doodh Pine Ke Fayde in Hindi)

हड्डियों को मजबूती मिलती है दूध में भरपूर कैल्शियम होता है जो हड्डियों और दांतों को मज़बूत बनाता है. सुबह खाली पेट दूध पीने से शरीर जल्दी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है.

एनर्जी का अच्छा स्रोत दूध में मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शरीर को दिनभर की एनर्जी देने में मदद करते हैं. अगर आप दिन की शुरुआत दूध से करते हैं, तो थकान कम महसूस होती है.

पाचन में मदद गर्म दूध पेट को शांत करता है और कब्ज की समस्या में राहत देता है. खासकर अगर आप हल्का गर्म दूध पीते हैं तो यह पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है.

तनाव कम करता है दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है जो मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करने में मदद करता है.

त्वचा और बालों के लिए अच्छा दूध में मौजूद विटामिन्स त्वचा को चमकदार और बालों को मज़बूत बनाते हैं. रोजाना दूध पीने से स्किन हेल्दी रहती है.

खाली पेट दूध पीने के नुकसान (Doodh Peene Ke Nuksan in Hindi)

गैस और अपच की समस्या कुछ लोगों को खाली पेट दूध पीने से पेट में भारीपन, गैस या अपच की शिकायत हो सकती है. खासकर जिनका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर होता है.

लैक्टोज इन्टॉलरेंस जिन लोगों को लैक्टोज इन्टॉलरेंस है, उन्हें दूध पीने से पेट दर्द, डायरिया या उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे लोगों को दूध से परहेज करना चाहिए.

बलगम की समस्या कुछ लोगों को दूध पीने से गले में बलगम बनने लगता है, जिससे खांसी या गले की खराश हो सकती है. खासकर सर्दी-जुकाम में दूध से बचना बेहतर होता है.

ब्लड शुगर पर असर डायबिटीज़ के मरीजों को खाली पेट दूध पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है.

खाली पेट दूध पीना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सभी के शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है. अगर आपको कोई परेशानी महसूस होती है, तो दूध पीने का समय बदलें या डॉक्टर से सलाह लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)