क्या खाने के साथ चाय पीने से एनीमिया होता है?

Chai Ke Sath Khana Khane Se Kya Hota Hai: ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ करते हैं. सुबह की शुरुआत से लेकर शाम के नाश्ते तक, हर किसी के दिन में चाय का एक प्याला जरूर शामिल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपकी ये आदत धीरे-धीरे आपके शरीर में आयरन की कमी पैदा कर सकती है, जो आगे चलकर एनीमिया का कारण बन सकती है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. एनीमिया होने पर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और इसके चलते हीमोग्लोबिन बनना भी कम हो जाता है. इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है. जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह भी कम होता है. इसी से पैदा होती है एनीमिया की समस्या. इसीलिए, खाने के साथ या तुरंत बाद चाय पीना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

चाय से एनीमिया क्यों होता है?

चाय में पाए जाने वाले टैनिन्स का प्रभाव: चाय में मौजूद टैनिन्स एक तरह के पॉलीफेनोल्स होते हैं, जो खाने में मौजूद आयरन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके उसे ऐसे रूप में बदल देते हैं, जिसे शरीर अवशोषित नहीं कर पाता. ऐसे में अगर आप खाने के तुरंत बाद या आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद चाय पीते हैं, तो आयरन का असर कम हो सकता है. लंबे समय तक ये आदत आयरन की कमी का खतरा बढ़ा सकती है.

इसे भी पढ़ें: अमरूद की सब्जी खाई है? कभी नहीं भूल पाओगे स्वाद, यहां जान लो आसान और Quick Recipe

एनीमिया की कमी के लक्षण:

बालों का झड़ना और नाखूनों का कमजोर होना

चेहरे या होंठों पर पीलापन

थकावट और कमजोरी

सांस फूलना या चक्कर आना

बार-बार बीमार पड़ना

खाने और चाय के बीच कितना अंतर रखना चाहिए?

खाने और चाय पीने के बीच कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतर जरूर रखें. इससे आपका शरीर भोजन से मिलने वाले आयरन को अच्छी तरह अवशोषित कर सकेगा और चाय पीने का आनंद भी बरकरार रहेगा.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)