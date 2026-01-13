सर्दियों में सेहत का दुश्मन बन सकता है आपका पसंदीदा खाना, डॉक्टर जैदी ने बताया क्या भूलकर भी ना खाएं

Winter Health: अक्सर सर्दियां शुरू होते ही हम कई तरह की शारीरिक समस्याओं से घिर जाते हैं. सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न, भारीपन, बार-बार सर्दी-जुकाम, गैस, ब्लोटिंग और बिना ज्यादा खाए भी वजन बढ़ना, ये कुछ ऐसी आम शिकायतें हैं जिन्हें हम 'ठंड का असर' मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि समस्या ठंड नहीं, बल्कि आपकी 'गलत विंटर डाइट' है? आयुर्वेद के अनुसार, सर्दियों में हमारे शरीर का व्यवहार बदल जाता है. शरीर गर्मी बचाने की कोशिश करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन (Circulation) स्लो और पाचन तंत्र (Digestion) बहुत सेलेक्टिव (Selective) हो जाता है. बता दें कि डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया कि सर्दियों में खासकर जनवरी के महीने में आपको किन चीजों को अपने खाने की थाली से दूर रखना चाहिए. सर्दियों में शरीर में कफ और वात दोष प्राकृतिक रूप से बढ़ जाते हैं. ऐसे में कुछ हेल्दी दिखने वाली चीजें भी आग में घी डालने का काम करती हैं. आइए जानते हैं वे कौन से फूड्स हैं जिन्हें सर्दियों में खाने से आपको बचना चाहिए.

सर्दियों में कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए ( Food Items You Should Not Eat in Winters)

1. दही (Curd): कफ और जोड़ों के दर्द का कारण

दही को हम सेहतमंद मानते हैं, लेकिन सर्दियों में यह सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है. दही की तासीर ठंडी होती है और यह शरीर में कफ को तेजी से बढ़ाता है. दही का सेवन करने से साइनस ब्लॉक होना, खांसी और सुबह उठते ही जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या हो सकती है.

सावधानी: अगर दही खाना ही है, तो केवल दोपहर में जब अच्छी धूप हो तब खाएं. रात के समय सर्दियों में दही का सेवन पूरी तरह बंद कर दें.

2. खीरा (Cucumber): पाचन की अग्नि को शांत करता है

खीरा मूल रूप से गर्मियों की सब्जी है, लेकिन आजकल यह साल भर मिलता है. खीरा बहुत ज्यादा कूलिंग नेचर का होता है.

नुकसान: यह आपकी 'पाचन अग्नि' (Digestive Fire) को कमजोर कर देता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और यहां तक कि लूज मोशन की समस्या हो सकती है.

3. स्प्राउट्स (Sprouts): वात दोष का दुश्मन

कच्चे स्प्राउट्स (अंकुरित अनाज) को सुपरफूड माना जाता है, लेकिन सर्दियों में यह वात दोष को बिगाड़ देता है. यह सूखा और गैस बनाने वाला भोजन है.

नुकसान: पेट दर्द, आईबीएस (IBS) के लक्षण और जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है. बुजुर्गों और कमजोर पाचन वालों को सर्दियों में कच्चा स्प्राउट्स बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.

4. केला (Banana): म्यूकस और वजन बढ़ने की जड़

केला हैवी होता है और शरीर में म्यूकस (बलगम) बनाता है.

नुकसान: यह पाचन को धीमा कर देता है, जिससे साइनस की समस्या और अवांछित वजन बढ़ सकता है. ठंड के मौसम में इसका सेवन सीमित करना ही बेहतर है.

5. पनीर (Paneer): रात का भारी भोजन

पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन सर्दियों में इसकी ठंडी तासीर और भारीपन पाचन के लिए चुनौती बन जाता है.

नुकसान: रात को पनीर खाने से गैस, एसिडिटी और सुबह उठने पर शरीर में भारीपन व सुस्ती महसूस हो सकती है.

6. चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन

ठंड में हम अक्सर दिनभर में 4-5 कप चाय या कॉफी पी जाते हैं.

नुकसान: कैफीन की अधिकता शरीर में ड्राईनेस (खुश्की) बढ़ाती है और वात को डिस्टर्ब करती है. इससे नींद खराब होना और एंग्जायटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. दिन में 2 कप से ज्यादा सेवन न करें.

गुड़ और गजक भी सीमित मात्रा में खाएं

अक्सर हम सोचते हैं कि गुड़, गजक या तिल के लड्डू 'हेल्दी' हैं, इसलिए इन्हें कितना भी खाया जा सकता है. लेकिन याद रखें, ज्यादा चीनी (चाहे वह गुड़ ही क्यों न हो) शरीर में सूजन (Inflammation) और कफ बढ़ाती है. इससे जोड़ों का दर्द और ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)