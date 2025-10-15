सिर्फ 30 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं ये स्नैक्स, दिवाली पार्टी में जरूर करें ट्राई

Festival Snacks In Hindi: दिवाली के पर्व में महज कुछ दिन ही बचे हैं घर की साफ-सफाई और ऑफिस के काम के चलते समय की कमी अक्सर होती है. अगर आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है और दिवाली की पार्टी में स्नैक्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो परेशान न हो हमने आपको कवर किया है. आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बता हे हैं जिसे 30 मिनट से कम समय में बनाया जा सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं रेसिपी पर.

दिवाली पार्टी पर बनाएं ये क्विक और टेस्टी स्नैक्स- (Diwali Special Quick Snacks)

1. ब्रेड दही वड़ा-

दही वड़ा का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप इस दिवाली पार्टी में इसे शामिल करना चाहते हैं तो ब्रेड दही वड़ा को ट्राई कर सकते हैं. ब्रेड में पनीर की स्टफिंग डालें और उसे फ्राई करें. दही, सेव और इमली की चटनी के साथ सर्व करें.

2. हरा मसाला कबाब-

दिवाली पर घर आए गेस्ट को आप कबाब बनाकर खिलाना चाहते हैं तो हरा मसाला कबाब

ट्राई कर सकते हैं. पालक, मटर, धनिया और आलू से बने इस चटपटे और हेल्दी स्नैक्स को हर कोई खाना पसंद करेगा.

3. अनियन रिंग्स-

अनियन रिंग्स एक क्विक और टेस्टी स्नैक्स में से एक है इसे आप दिवाली पार्टी पर ट्राई कर सकते हैं. प्याज को रिंग्स के आकार में काट लें. फिर दूध, अंडा, आटा, तेल और नमक के घोल में डिप कर फ्राई करें. नारियल की चटनी के साथ सर्व करें.

4. बैंग बैंग बटाटा-

छोटे छोटे आलू को उबालकर सूजी, मिर्च, नमक, चीनी और हल्दी के मिश्रण में लपेटकर देसी घी में तल लें और सॉस के साथ सर्व करें. इसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करेंगे.

