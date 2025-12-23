विज्ञापन
Christmas 2025: सांता कुकीज से लेकर चीज पोटेटो बॉल्स तक, क्रिसमस पार्टी में बच्चों के लिए बनाएं ये झटपट रेसिपी

Christmas 2025: अगर आप भी क्रिसमस पार्टी होस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या बनाएं ये इन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Christmas 2025: सांता कुकीज से लेकर चीज पोटेटो बॉल्स तक, क्रिसमस पार्टी में बच्चों के लिए बनाएं ये झटपट रेसिपी
Christmas 2025: क्रिसमस पार्टी में क्या बनाएं.

Christmas 2025: क्रिसमस को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है. वैसे तो सभी क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार कर करते हैं लेकिन, बच्चे खासतौर पर इस फेस्टिवल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं. क्रिसमस पर कई लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं. हर पार्टी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है मेनू. अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि बच्चों की क्रिसमस पार्टी के लिए क्या डिश रखें, तो चलिए आपकी इसी परेशानी को हम दूर करते हैं.

क्रिसमस पार्टी में क्या बनाएं- (What Made For Christmas Party) 

1. चीज पोटेटो बॉल्स रेसिपी-

क्रिसमस पार्टीज में वैसे ही बहुत ज्यादा मीठा होता है. आप माहौल को थोड़ा जायकेदार बनाने के लिए मेनू में चीज पोटैटो बॉल्स बना सकते है. 

सामग्री- 

  • आलू
  • प्याज
  • चीज
  • हरी मिर्च
  • शिमला मिर्च
  • चिली फ्लेक्स
  • नमक-स्वादानुसार
  • ऑरेगैनो
  • गर्म मसाला
  • धनिया पत्ती
  • चीज क्यूब
  • तेल
  • कॉर्न फ्लोर 
  • ब्रेड

ऐसे बनाएं चीज पोटेटो बॉल्स-

सबसे पहले आलू को उबाल लें और उबालने के बाद आलू को मैश कर लें. अब इसमें प्याज, मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, गर्म मसाला, चिली फ्लेक्स, ऑरेगैनो, कद्दूकस किया चीज़ सभी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. सभी चीजों को मिक्स करने के बाद आलू की छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लें. जब आलू की बॉल्स बना रहे हो तो उस समय उनमें चीज भी डाल दें. अब एक कटोरी में कॉर्न फ्लोर और पानी का मिश्रण बना लीजिए. सारी बॉल्स को इसमें डुबोकर तैयार कर लें. अब पैन में तेल गरम करें और इन बॉल्स को हल्का भूरा होने तक पकाएं. इन बॉल्स को आप चटनी के साथ भी पेश कर सकते है.

2. सांता क्लॉस कुकीज- 

सामग्री-

  • बेकिंग चॉकलेट
  • नट बटर सैंडविच कुकीज़
  • रेड शुगर 
  • वनिला या सफेद चिप्स
  • चॉकलेट चिप्स
  • रेड हॉट कैंडीज

ऐसे बनाएं संता क्लॉज कुकीज-

माइक्रोवेव में, व्हाइट चॉकलेट को 1 मिनट के लिए रख कर पिघलाएं. हर दस बीस सेंकेड में चॉकलेट को चलाते रहे जब तक चॉकलेट स्मूद न हो जाए. हर कुकी के एक छोर को पिघली हुई चॉकलेट में डुबोएं,  डुबोने के बाद कुकीज को वायर रैक पर रखें. संता की हैट बनाने के लिए  चॉकलेट के ऊपर लाल चीनी छिड़कें. टोपी के सेंटर में एक वनिला चिप को सेट होने तक सेट करें. दाढ़ी के लिए पिघली हुई चॉकलेट में हर कुकीज के दूसरे सिरे को डुबोएं, कुकी को वायर रैक पर रखें. थोड़ी सी पिघली हुई चॉकलेट के साथ, आंखों के लिए सेमी स्वीट चिप्स और नाक के लिए रेड हॉट लगाएं. इन सारी चीजों को फिर एक साथ अच्छे से सेट हो जाने दें. आपकी संता क्लॉज कुकीज कुछ ही देर में तैयार हो जाएगी. क्रिसमस के मौके पर बच्चों को ये कुकीज बड़ी पसंद आएगी. 

