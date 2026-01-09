विज्ञापन
Good Luck Ke Upay: इन 10 बातों को नजरंदाज करने वालों के नहीं पूरे होते सपने, आदमी हो जाता है कंगाल

Good Luck Ke Liye Kya Karen: जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे उसकी मेहनत का पूरा फल मिले और उसकी ​दौलत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए. यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन और अन्न का भंडार कभी खत्म न हो और वह हमेशा भरा रहे तो आपको गुडलक से जुड़ी इन 10 बातों को कभी भूलकर भी नजरंदाज नहीं करना चाहिए. 

Good Luck Remedies: गुडलक बढ़ाने के उपाय
Good Luck Badhane Ke Upay: हर आदमी अपने धन और अन्न का भंडार बढ़ाने के साथ तमाम तरह के सुख-साधनों को हासिल करने के लिए अपने स्तर पर खूब परिश्रम और प्रयास करता है, लेकिन कुछ लोगों के पास अकूत दौलत भरी नजर आती है तो कुछ लोगों का बहुत मेहनत और कोशिश के बाद मुश्किल से गुजारा चलता है. ऐसी स्थिति में हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए पाते हैं कि फलां व्यक्ति का गुडलक या फिर कहें भाग्य काम कर रहा है, इसीलिए उसके यहां धन की देवी लक्ष्मी अपनी पूरी कृपा बरसा रही हैं. यदि आप भी चाहते हैं कि आपका गुडलक भी हर समय आपके साथ बना रहे तो नीचे बताई बातों को कभी भूलकर भी नजरंदाज न करें. 

1. हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की मुद्रा या फिर कहें नोट को धन की देवी यानि माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में कभी भूलकर भी उसे अशुद्ध हाथों से नहीं स्पर्श करना चाहिए. थूक लगाकर नोट को गिनने की भूल बिल्कुल न करें. 

2. घर हो या फिर बाहर कभी भूलकर भी बिस्तर या फिर काम करने वाली गद्दी पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए. इसी प्रकार कर्म स्थान से जुड़ी गद्दी पर कभी भूलकर भी सोना भी हनहीं चाहिए. 

3. हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए कभी भूलकर उसे पैर से ठोकर नहीं मारना चाहिए और उसे ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां पर बाहर से आने वालों की नजर न पड़े. 

4. हिंदू मान्यता के अनुसार टूटे-फूटे बर्तनों में खाना खाने से दरिद्रता बढ़ती है. इसलिए गुडलक चाहने वाले लोगों को खराब और टूट गये बर्तनों को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल देना चाहिए. 

5. हिंदू धर्म में जल को भी धन का ही प्रतीक माना गया है. ऐसे में घर हो या फिर आपका कार्यस्थल वहां पर पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपके पास धन नहीं टिकेगा. 

6. गुडलक चाहने वालों को अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा मंगल प्रतीकों से सजाकर रखना चाहिए तथा प्रतिदिन प्रात:काल वहां पर सफाई करना चाहिए. 

7. घर में भिक्षा मांगने आए भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए. यदि कुछ न हो तो उससे आदरपूर्वक क्षमा मांग लेनी चाहिए. यदि आप उसे दान दें तो उसका आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने आपका दिया दान स्वीकार किया. 

8. हिंदू मान्यता है कि ईश्वर के दरबार में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी संभव बन पड़े फूल, पत्ती, जल, आदि अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए अन्यथा खाली हाथ जाने वाला ईश्वर के दरबार से भी खाली हाथ ही लौटता है. 

9. अमूमन आपने लोगों को अच्छी बातों को बताते समय लकड़ी को छूकर टचवुड कहते सुना होगा. मान्यता है कि ऐसा से नजर दोष नहीं लगता है. ऐसे में आपके गुडलक को नजर न लगे इसके लिए आप चंदन, तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला धारण करें. 

10. गुडलक को बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिदिन एक शंख में गंगाजल भरकर अपने घर के चारों कोनों में छिड़कना चाहिए. इसी प्रकार प्रात:काल अपने मुख्य द्वार पर हल्दी मिले पानी को छिड़कना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

