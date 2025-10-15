मीठे की क्रेविंग को दूर करने के लिए इस दीवाली इन 5 शुगर-फ्री स्वीट्स को जरूर करें ट्राई, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Sugar Free Sweets: मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं है भारत में त्यौहार का मतलब ही मिठाई और स्वादिष्ट पकवान है. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं लेकिन सेहत की वजह से इससे बच रहे हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं हैं जी हां आपने सही सुना. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी स्वीट्स डिशेज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं. इतना ही नहीं इन्हें डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपीज पर चलते हैं.

स्वाद और सेहत से भरपूर मिठाई- (Healthy And Tasty Sweets Recies)

1. शुगर-फ्री बेसन लड्डू-

बेसन, घी और ढेर सारी चीनी से बना बेसन का लड्डू काफी लोगों को पसंद होता है, हालांकि आजकल शॉपकीपर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेवाओं के जरिए इसका हेल्‍दी ऑप्‍शन भी उपलब्ध है, जिसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती और खाने में यह स्वादिष्ट भी लगता है. इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- त्यौहार में सेहत को न बिगाड़ दे नकली पनीर, ऐसे करें असली और मिलावटी Paneer की पहचान

2. खजूर रोल-

कैलोरी को लेकर सचेत रहने वाले लोगों के लिए खजूर अच्छा विकल्प है. आप बादाम काजू के टुकड़ों के साथ गॉर्निश किए गए खजूर रोल खा सकते हैं. इसे स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है.

3. अंजीर बर्फी-

अंजीर की बर्फी स्वाद में लाजवाब होती है. इसमें रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं होता है. यह मिठाई काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, घी और श्हद से बनाई जाती है.

4. लौकी का हलवा-

लौकी एक ऐसी सब्जी है जिससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसे सिर्फ एक छोटा चम्मच घी, लौकी, लो फैट दूध, इलायची पाउडर और स्टेविया डालकर बनाया जाता है.

5. खजूर व सेब खीर-

यह शुगर फ्री खीर बनाने के लिए आपको बस एक मैश किया हुआ सेब, खजूर और एक छोटा चम्मच अखरोट की जरूरत है. इसे आप दीवाली पर बना कर खा सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)