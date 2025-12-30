Happy New Year 2026: न्यू ईयर घर पर कर रहे हैं सेलिब्रेट, तो बच्चों के लिए आलू से बनाएं ये 8 स्वादिष्ट रेसिपीज

8 Quick potato Recipes: हर कोई नए साल का जश्न अलग-अलग या यूं कहें कि अपने तरीके से मनाता है. कुछ लोग बाहर जाकर पार्टी करते हैं, तो कुछ घर में रहकर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस दिन को खास बनाते हैं, लेकिन इन सबमें जो चीज कॉमन होती है, वो हैं खाना. खाने के बिना तो कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा है. अगर आप भी इस नए साल को घर बर बच्चों के साथ रहकर मनाना चाहते हैं और उनकी पसंद का कुछ बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको आलू से बनने वाली क्विक और टेस्टी रेसिपीज के बारे में बता रहे हैं.

आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं. आलू से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती है. इतना ही नहीं आलू को स्वाद और सेहत से भरपूर भी माना जाता है. क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, पोटैशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

बच्चों के लिए आलू से बनाएं ये 8 स्वादिष्ट व्यंजन- (These 8 Quick potato Recipes)

1. आलू पनीर पकौड़े- (Potato Paneer Pakodas)

भारतीय लोग हर पार्टी में पकौड़े खाना पसंद करते हैं. नए साल में आप आलू पनीर पकौड़ा ट्राई कर सकते हैं. आलू पनीर पकौड़ा को आलू, मसाला, पनीर बेसन से तैयार कर इसे डीप-फ्राइड किया जाता है.

2. आलू पराठा- (Aloo Paratha)

आलू पराठा एक क्लासिक भारतीय व्यंजन है. मसले हुए आलू, मसालों और हर्ब की स्टफिंग (भरवां) को आटे में भरकर बनाया जाता है. इसे दही या टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं.

3. पोटैटो चीज़ बॉल्स- (Potato Cheese Balls)

उबले और मैश किए हुए आलू में कसा हुआ चीज़, थोड़े मसाले और ब्रेड क्रम्ब्स मिलाकर छोटी-छोटी बॉल्स बनाएं. इन्हें गोल्डन और कुरकुरा होने तक फ्राई करें या बेक करें.

4. आलू टिक्की- (Aloo Tikki)

आलू टिक्की एक लोकप्रिय स्नैक है. उबले आलू को मैश करके उसमें मसाले, हरा धनिया और ब्रेड क्रम्ब्स मिलाकर टिक्की का आकार दें और पैन में तलें या शैलो फ्राई करें.

5. मैश किए हुए आलू- (Mashed Potatoes)

आलू को उबालकर, दूध, मक्खन और नमक के साथ अच्छी तरह मैश करें. यह आरामदायक और पौष्टिक पूड है. जिसे साइड डिश के रूप में परोसा जा सकता है.

6. चीज़ी पोटैटो पिज़्ज़ा बाइट्स- (Cheesy Potato Pizza Bites)

आलू को पकाकर स्लाइस करें, फिर बेकिंग शीट पर रखें. इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़ और अन्य मनपसंद टॉपिंग जैसे मिनी पेपरोनी या सब्ज़ियां डालकर चीज़ पिघलने तक बेक करें.

7. आलू मसाला सैंडविज- (Aloo Masala Sandwich)

सैंडविज एक ऐसा स्नैक्स है जिसे बच्चे बेहद पसंद करते हैं. इसे बच्चे ही नहीं बड़े भी खाना पसंद करते हैं. इसे उबले आलू को मसाले में मिक्स कर सैंडविच के बीच में भरकर टोस्टर में ग्रिल करते हैं.

8. आलू वेजेज- (Potato Wedges)

आलू वेजेज फ्रेंच फ्राइज़ का एक हेल्दी ऑप्शन है. आलू को वेजेज में काटें, नमक, काली मिर्च, पैपरिका और थोड़े से जैतून के तेल के साथ मिलाएं और गोल्डन ब्राउन और कुरकुरा होने तक बेक करें.

