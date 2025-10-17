विज्ञापन
मीठा खाने के हैं शौकीन तो इस धनतेरस चावल की खीर से हटकर जरूर बनाएं ये 4 तरह की खीर, स्वाद के साथ सेहत में भी हैं कमाल

Diwali Kheer Recipe: क्या आपको पता है चावल के अलावा कई तरह की खीर बनाई जा सकती हैं, जो खाने में स्वादिष्ट तो होती ही हैं साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं.

Diwali Kheer Recipe: दिवाली पर बनाएं ये 4 तरह की खीर.

Diwali Kheer Recipes: भारत में खीर का इतना ज्यादा महत्व होता है कि इसे होली, दिवाली, ईद यहां तक की शादियों में भी बनाया जाता है. खीर का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और ये खुशी और उत्सव का भी प्रतिक माना जाता है. खीर जब चावल से बनी हो तब बात ही अलग होती है, लेकिन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल करके खीर बनाई जाती है, जो खाने में स्वादिष्ट भी लगती है. बहुत जगहों पर खीर का स्वाद बढ़ाने के लिए काजू, बादाम और पिस्ता जैसे मेवे और खजूर, किशमिश जैसे सूखे मेवे भी इस्तेमाल किए जाते है. खीर स्वाद में बेहतर तो होती ही है और इसमे मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं. तो चलिए इस दिवाली चावल से हटकर अन्य खीर रेसिपी को ट्राई करें. 

दिवाली पर बनाएं ये स्वादिष्ट- (Diali Special Kheer Recipe)

1. साबूदाना खीर-

इस खीर को बनाने के लिए साबूदाना का इस्तेमाल किया जाता है. इस खीर को बनाने के लिए साबूदाने को दूध में डालकर तब तक पकाते हैं जबतक साबूदाना मुलायम नहीं हो जाता है. इसमें आप ड्राई फ्रूट्स के साथ केसर व इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वाद के अनुसार चीनी का प्रयोग कर सकते हैं. 

2. सेवई की खीर-

सेवई खीर के लाजवाब स्वाद की वजह से इसको ज्यादा पसंद किया जाता है. इसको बनाने के लिए सबसे पहले सेवई को कढ़ाई में डालकर हल्का भूनना पड़ता है और जब सेवई का रंग हल्का सुनहरा हो जाता है तब उसे दूध में डालकर कम आंच में पकाना होता हैं और जब दूध खौलने लगे तब उसमें बाकी चीजें जैसे चीनी, ड्राई फ्रूट, केसर और साथ में पिस्ता भी डाल सकते हैं. जब सेवई हल्की गाढ़ी हो जाए तब उसे गैस से उतार लें और सर्व करने से पहले उसमें ड्राई फ्रूट घी में भून कर डाल सकते है.

3. मखाना खीर-

मखाना खीर सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि, इसमें फाइबर, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं. इसको बनाने के लिए सबसे पहले मखाने को घी में भूनना होता है उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को काट के रख लेना चाहिए, इसके बाद मखाने जब ठंडे हो जाएं जब उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें और इस बीच दूध को भी गैस पर चढ़ा दें और जब दूध में एक उबाल आ जाए तब मखाने को उसमें डाल दें और दूध को पकाते रहें जबतक वह गाढ़ी न हो जाए, उसके बाद लास्ट में ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें.

4. पनीर खीर-

पनीर खीर एक स्वादिष्ट और लजीज डेज़र्ट है, इसको बनाने के लिए पनीर को कद्दूकस किया जाता है और इसमें इलायची के इस्तेमाल करके स्वाद को बढ़ाया जाता है और चीनी से मीठा किया जाता है. इसका स्वाद इतना बेहतरीन और लजीज होता है कि बार-बार खाने का मन करता है.

 प्रस्तुती- Bobby Raj

