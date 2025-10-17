आज क्या बनाऊं: रेगुलर पोहा को दें पोषण का ट्विस्ट और झटपट बनाएं हेल्दी और टेस्टी पोहा, नोट करें रेसिपी

High-Protein Nashta In Hindi: पोहा एक ऐसा फूड आइटम है जिसे सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाया और पसंद किया जाता है. जब लाइट ब्रेकफास्ट की बात आती है तो पोहा का नाम सबसे पहले लिया जाता है. सबसे अच्छी बात ये कि इसे आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं. अगर आप भी सिंपल पोहा खा-खाकर बोर हो गए हैं और कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो अपने पोहा में पोषण का ट्विस्ट दे सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हम बात कर रहे हैं सोया पोहा की, सोया को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है और ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच नाश्ता सबसे अच्छा ऑप्शन बन सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

सोया का उपयोग कई व्यंजनों जैसे चाप, पुलाव, टिक्की और क्या नहीं में किया जाता है! इसे पोषण का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, और विटामिन बी, विटामिन ई, और विटामिन के जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

कैसे बनाएं सोया पोहा- (How To Make Soya Poha In Breakfast)

इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑलिव ऑयल डालें. इसके बाद, जीरा और राई डालें, फिर कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालें और इसके बाद फ्रेश कुटी हुई जड़ी-बूटियां जैसे करी पत्ता डालें. कुछ सेकंड के बाद, प्याज और टमाटर डालें, जब यह हल्का पक जाए, तो सोया क्रम्बल और मीठा और खट्टा मसाला के साथ ब्लांच की हुई हरी बीन्स और हरी मटर डालें. एक दो मिनट तक पकाएं. भीगे हुए ऑर्गेनिक पोहा डालें और इसे सभी सामग्रियों के साथ अच्छी तरह से पकने तक अच्छी तरह से भूनें.

