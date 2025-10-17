विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: रेगुलर पोहा को दें पोषण का ट्विस्ट और झटपट बनाएं हेल्दी और टेस्टी पोहा, नोट करें रेसिपी

Soya Poha Recipe: अगर आप भी ब्रेकफास्ट में पोहा खाना पसंद करते हैं, तो अपने रेगुलर पोहा में स्वाद के साथ पोषण का भी तड़का लगा सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
आज क्या बनाऊं: रेगुलर पोहा को दें पोषण का ट्विस्ट और झटपट बनाएं हेल्दी और टेस्टी पोहा, नोट करें रेसिपी
Soya Poha Recipe: कैसे बनाएं सोया पोहा.

High-Protein Nashta In Hindi: पोहा एक ऐसा फूड आइटम है जिसे सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाया और पसंद किया जाता है. जब लाइट ब्रेकफास्ट की बात आती है तो पोहा का नाम सबसे पहले लिया जाता है. सबसे अच्छी बात ये कि इसे आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं. अगर आप भी सिंपल पोहा खा-खाकर बोर हो गए हैं और कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो अपने पोहा में पोषण का ट्विस्ट दे सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हम बात कर रहे हैं सोया पोहा की, सोया को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है और ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच नाश्ता सबसे अच्छा ऑप्शन बन सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

सोया का उपयोग कई व्यंजनों जैसे चाप, पुलाव, टिक्की और क्या नहीं में किया जाता है! इसे पोषण का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, और विटामिन बी, विटामिन ई, और विटामिन के जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

ये भी पढ़ें- अंडा खाने के बड़े नुकसान| Anda Khane Ke Nuksan 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

कैसे बनाएं सोया पोहा- (How To Make Soya Poha In Breakfast)

इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑलिव ऑयल डालें. इसके बाद, जीरा और राई डालें, फिर कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालें और इसके बाद फ्रेश कुटी हुई जड़ी-बूटियां जैसे करी पत्ता डालें. कुछ सेकंड के बाद, प्याज और टमाटर डालें, जब यह हल्का पक जाए, तो सोया क्रम्बल और मीठा और खट्टा मसाला के साथ ब्लांच की हुई हरी बीन्स और हरी मटर डालें. एक दो मिनट तक पकाएं. भीगे हुए ऑर्गेनिक पोहा डालें और इसे सभी सामग्रियों के साथ अच्छी तरह से पकने तक अच्छी तरह से भूनें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Soya Poha Recipe For High-Protein Breakfast, Breakfast Mein Healthy Poha Kaise Banaye, Breakfast Recipe, Nashta Recipe, Soya Poha, Soya Poha Recipe, High Nutrition Diet, Soybean Benefits, Quick Recipe, Easy Recipe, High-Protein Breakfast
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com