हेमा मालिनी को खुश करने के लिए दूसरे कमरे में जाकर धर्मेंद्र करते थे ये काम, बेटी ने किया प्यारा किस्सा...

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है. इससे बॉलीवुड में शोक का माहौल है. इसी बीच उनकी बेटी ईशा देओल का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है. इंटरव्यू में ईशा ने बताया कि उनके पापा धर्मेंद्र को नॉन-वेज खाना बहुत पसंद है. लेकिन उनकी मम्मी हेमा मालिनी को नॉन-वेज की महक तक पसंद नहीं. इसलिए जब भी धर्मेंद्र उनके साथ होते हैं, तो वे तुरंत वेजिटेरियन बन जाते हैं.



हेमा मालिनी को परेशान न करने का खास तरीका-



ईशा ने बताया कि अगर कभी पापा का मन नॉन-वेज खाने का हो भी जाए, तो वे मां की आराम का ख्याल रखते हुए चुपचाप दूसरे कमरे में बैठकर खाना खाते हैं, ताकि उन्हें बिल्कुल भी परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें- Dharmendra Death News: स्ट्रगल के दिनों भूखे रहने पर धर्मेंद्र ने खा ली थी ये चीज, जाना पड़ा था डॉक्टर के पास...

ईशा ने इन पलों को कहा – “बहुत क्यूट”



ईशा देओल ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने कई बार देखा है कि कैसे उनके पापा छोटी-छोटी बातों में भी मम्मी के लिए खुद को बदल लेते हैं. उनके लिए ये पल बहुत “क्यूट” और यादगार होते हैं.



धर्मेंद्र–हेमा मालिनी का रिश्ता-



ईशा का कहना है कि चाहे परिवार साथ यात्रा कर रहा हो या कहीं आउटडोर शूट पर हो, पापा हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि मम्मी को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. बॉलीवुड की ये दिग्गज जोड़ी हमेशा से अपनी समझदारी और प्यार के लिए जानी जाती है, और यह कहानी साबित करती है कि सालों बाद भी उनका रिश्ता उतना ही खूबसूरत है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)