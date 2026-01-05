हेमा मालिनी ने अस्पताल में धर्मेंद्र के आखिरी दिनों को किया याद, उनको कमजोर होते हुए देखना

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. यह उनके 90वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले हुआ. उनकी मौत के बाद उनके परिवार और फैंस शोक में डूब गए. उनके निधन के बाद अपने पहले इंटरव्यू में एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी ने उनके आखिरी दिनों में परिवार को जिन इमोशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में बात की. उन्होंने उस समय को बहुत मुश्किल बताया, जब सभी उम्मीद कर रहे थे कि पहले की तरह इस बार भी वे ठीक हो जाएंगे. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को एक ऐसा रिश्ता बताया, जिसने समय की चुनौतियों का सामना किया है.

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह एक "साथ था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा." इस कपल का मज़बूत रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री और उससे बाहर भी मशहूर था, जो मुश्किल समय में दोनों के लिए ताकत का जरिया था. धर्मेंद्र की मौत से पहले के हफ्तों को याद करते हुए हेमा मालिनी ने परिवार की कोशिशों को याद किया कि उनकी हालत गंभीर होने के बावजूद वे उम्मीद बनाए रखें. "यह एक ऐसा सदमा था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. यह बहुत बुरा था क्योंकि एक महीने तक हम संघर्ष कर रहे थे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. हम लगातार अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा था, उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे. हम सब वहां थे—मैं, ईशा, अहाना, सनी, बॉबी—सब साथ में. पहले भी ऐसे मौके आए थे जब वे अस्पताल गए और ठीक होकर घर वापस आए. हमने सोचा इस बार भी आ जाएंगे.

हेमा मालिनी ने परिवार के इस विश्वास के बारे में बात की कि धर्मेंद्र ठीक हो जाएंगे, जैसा कि पहले भी कई बार हुआ था. यह उम्मीद तब तक बनी रही जब तक उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब नहीं हो गई. धर्मेंद्र की हालत बिगड़ते हुए देखना बहुत मुश्किल था. "वे हमसे अच्छे से बात कर रहे थे. मेरे जन्मदिन (16 अक्टूबर) पर, उन्होंने मुझे विश भी किया था. उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को आने वाला था, जब वे 90 साल के होने वाले थे, और हम इसे अच्छे से मनाने की सोच रहे थे. तैयारियां चल रही थीं और फिर अचानक, वे नहीं रहे. उन्हें अपनी आंखों के सामने कमजोर होते देखना बहुत मुश्किल था. किसी को भी इस तरह की स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका परिवार पर भावनात्मक रूप से कितना असर पड़ा. एक्टर की गैरमौजूदगी ने उनके अपनों के लिए एक गहरा खालीपन छोड़ दिया है.

उनके गुजरने के बाद रोजाना की ज़िंदगी के बारे में बताते हुए हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र के साथ परिवार की यादें कितनी ताजा हैं. "आज सुबह थेपला बनाया था, जो उन्हें चटनी के साथ खाना बहुत पसंद था. उन्हें हमारे घर में इडली सांभर और कॉफी पसंद थी. इसलिए, जब भी ये चीजें घर में बनती हैं, तो हम उन्हें बहुत याद करते हैं. हमारे लिए उन्हें अपने दिलों और यादों में जिंदा रखना जरूरी है. हमारे पास उनके साथ के बहुत सारे वीडियो हैं, वो देखकर तो रोना आ जाता है."